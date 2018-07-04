امیر خوش خبر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لیست اعزامی به بازی‌های آسیایی جاکارتا گفت: یک لیست ۱۴ نفره متشکل از بازیکنانی که در جاکارتا حضور خواهند داشت را تهیه کردیم ولی الان زمان اعلام نیست. بازیکنان باید در اردو حاضر شوند.

او در ادامه افزود: طبق قول کمیته ملی المپیک، بنابر مستندات پزشکی لیست قابل تغییر است . در حال حاضر نمی توانیم لیست را به صورت رسمی اعلام کنیم چرا که بی معنی می شود. با تشکیل شدن اردو ‌ها لیست را اعلام خواهیم کرد.

خوش خبر درباره مشکلات پزشک تیم با فدراسیون و نبود او در کنار تیم ملی در جاکارتا نیز گفت: افروزی در کنار تیم نیست، افروزی یک سری مشکلات شخصی دارد که باید برای حل و رسیدگی آن زمان بگذارد. افروزی فرد تاثیر گذار تیم است به هرحال اتفاقی است که پیش آمده، باید به فکر فرد دیگری در تیم باشیم. افروزی در جارکاتا در کنار تیم ملی نیست.

سرپرست تیم ملی درباره حضور تیم در تورنمنت اسلوونی پس از جاکارتا نیز گفت: بله تیم ملی پس از بازی‌های آسیایی در تورنمنت اسلونی شرکت خواهد کرد و پس از آن راهی رقابت‌های جهانی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، والیبالیست‌های کشورمان قرار است پس از بازی‌های آسیایی جاکارتا بلافاصله راهی اسلوونی شده تا در مسابقات چهارجانبه‌ در این کشور شرکت کنند. قرار است این مسابقات با حضور تیم‌های آمریکا، اسلوونی(میزبان)، لهستان و ایران برگزار شود. همچنین کولاکوویچ و شاگردانش پس از پایان این مسابقات چهارجانبه برای مسابقات جهانی راهی کشور بلغارستان شوند.