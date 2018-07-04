ارتقای شاخص ها نشان از پیشبرد اهداف سلامت در فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر منصور کشفی که به همراه دکتر فرهاد شفیعی مسئول پایش عملکرد روسا و مدیران بیمارستان ها در این بازدید از بیمارستان خلیلی شیراز افزود:ارتقای مثبت شاخص‌ها، نشانه‌ تلاش مدیران و مسوولان برای پیشبرد اهداف دانشگاه در عرصه سلامت است.

وی کار و تلاش ثمربخش در زمان بحران و سختی را بسیار لذتبخش برشمرد و اضافه کرد: باید مدیریت و اداره دانشگاه به سمت سیستماتیک کردن برنامه ها و برنامه ریزی‌ها پیش رود تا پیشبرد اهداف، متکی به فرد نبوده و طبق برنامه و سیستم استراتژیک، تصمیم‌گیری و اجرا شود.

مشاور عالی رییس دانشگاه به استفاده از افراد کارآمد، بهینه سازی نیروی انسانی و جذب بخش خصوصی با توجه به اولویت پیشبرد شاخص‌ها در سازمان تاکید کرد و ادامه داد: برای پیشرفت، به زمان، طرح، برنامه استراتژیک و تلاش همگانی نیاز است.

وی مدیریت منابع، بازسازی، بهینه سازی و تعمیر برای استفاده از وسایل در جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و تجهیزاتی دانشگاه را بسیار موثر برشمرد و ابراز امیدواری کرد: اگر افراد در جای خود قرار گرفته و برای بازسازی و بهینه سازی تلاش شود، می‌توانیم در زمان تحریم هم به موفقیت برسیم.

در ادامه رییس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خلیلی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در این بیمارستان، حتی در مورد کوچکترین کارها، با مشورت و خرد جمعی انجام می‌شود، گفت: این مرکز با بیش از یک‌هزار و یکصد مراجعه در ماه به طور متوسط، بعد از بیمارستان شهید دکتر فقیهی، بیشترین تعداد مراجعه را دارد.

دکتر رضا کبودخانی افزود: سالانه حدود ۲۰ هزار عمل جراحی در این بیمارستان انجام می‌شود به طوری که در سال پیش نخستین پیوند شبکیه چشم در کشور در این بیمارستان انجام شد.

وی درصد رضایتمندی بیماران بستری در این مرکز در سال ۹۶ را بیش از ۸۰ درصد عنوان کرد و ادامه داد: از جمله مهم ترین اقدامات اخیر این مرکز می توان به برگزاری نخستین همایش آموزشی آندوسکوپی گوش، راه اندازی به‌روزترین و مجهزترین دستگاه RETCAM۳ در استان فارس، راه اندازی درمانگاه بیهوشی و امکان پرداخت الکترونیک و راه اندازی امکان پرداخت الکترونیک در بخش‌های پاراکلینیکی اشاره کرد.

رضا ملک نسب مدیر بیمارستان خلیلی نیز با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تاکنون استراتژی‌های برنامه‌ریزی شده بیمارستان در حال پیگیری و اجراست، اعلام کرد: در این مرکز اصل بهره وری در چارچوب مناسب و به عنوان یک اولویت، در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این بیمارستان با بهره‌مندی از دانش و تجارب اساتید دانشگاه، پزشکان متخصص و کارکنان، به عنوان یک مرکز منحصر به فرد تخصصی و فوق تخصصی چشم و گوش و حلق و بینی در جنوب کشور فعالیت دارد و در سال ۱۳۹۵موفق به کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی شد.

رئیس بیمارستان خلیلی تاکید کرد: بیمارستان خلیلی شامل بخش‌های درمانی اورژانس، چشم، گوش حلق بینی، جراحی سر و گردن، اتاق عمل و ریکاوری و بخش های پاراکلینیکی که شامل آزمایشگاه، پاتولوژی، رادیولوژی، OCT ، سونوگرافی چشم، ادیومتری، گفتار درمانی و داروخانه است و بیماری‌های شایع چشم از جمله کاتاراکت، بیماری‌های شبکیه، استرابیسم، گلوکوم، پارگی قرنیه و اسکلرا و بیماری های شایع گوش حلق بینی از جمله بیماری‌های لوزه، سینوس، گوش، حنجره، تارهای صوتی و زیبایی بینی، در این بیمارستان مورد مداوا قرار می‌گیرد.

دکتر ملک نسب یادآور شد: انجام اعمال جراحی ویژه چشم از جمله پیوند قرنیه با جدیدترین روش‌ها، شبکیه چشم با تجهیزات نوین، آب سیاه مادرزادی و گذاشتن شانت، برداشتن تومورهای چشم، افتادگی پلک، معاینه‌های زیر بیهوشی نوزادان و لیزر درمانی چشم برای نوزادان نارس (ROP) و همچنین اعمال جراحی ویژه گوش و حلق و بینی از جمله کاشت حلزون شنوایی، زیبایی بینی، شکاف کام و لب در کودکان، انواع سرطان‌های سر و گردن و اندوسکپی سینوس، از دیگر خدمات این مرکز فوق تخصصی است.