  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۷

اولین واکنش وزیرخارجه اردن به معامله قرن

وزیر خارجه اردن در نشست خبری مشترک با همتای روس خود ضمن ابراز نگرانی این کشور از اوضاع جنوب سوریه، درباره معامله قرن نیز موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالنشره، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن گفت: ما با نگرانی اوضاع جنوب سوریه را دنبال می کنیم و هدفمان حل وفصل بحران سوریه و آرامش اوضاع جنوب سوریه است.

وی افزود: ما خواهان آتش بس در جنوب سوریه هستیم تا تبدیل به بحران انسانی نشود.

الصفدی تاکید کرد: اولویت ما حل و فصل سیاسی بحران سوریه است.

وزیر خارجه اردن که در نشست خبری با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه سخن می گفت، بیان کرد: مرزهای اردن دری به رساندن کمک به سوری ها خواهد بود. موضوع اساسی این است که در اراضی سوری به سوری ها خدمات رسانی شود. اردن با روسیه برای حل بحران سوریه تلاش خواهد کرد.

وی از پایبندی امان به منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه خبر داد.

درباره معامله قرن نیز گفت: هرگاه آمریکایی ها آنرا مطرح کنند ما نظرمان را درباره آن اعلام خواهیم کرد.

وزیر خارجه اردن ادامه وضع کنونی درباره فلسطین را غیرقابل تداوم دانست و گفت: تنها راه برقراری صلح فراگیر بر اساس تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی است.

کد خبر 4338564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها