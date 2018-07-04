اولین واکنش وزیرخارجه اردن به معامله قرن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالنشره، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن گفت: ما با نگرانی اوضاع جنوب سوریه را دنبال می کنیم و هدفمان حل وفصل بحران سوریه و آرامش اوضاع جنوب سوریه است.

وی افزود: ما خواهان آتش بس در جنوب سوریه هستیم تا تبدیل به بحران انسانی نشود.

الصفدی تاکید کرد: اولویت ما حل و فصل سیاسی بحران سوریه است.

وزیر خارجه اردن که در نشست خبری با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه سخن می گفت، بیان کرد: مرزهای اردن دری به رساندن کمک به سوری ها خواهد بود. موضوع اساسی این است که در اراضی سوری به سوری ها خدمات رسانی شود. اردن با روسیه برای حل بحران سوریه تلاش خواهد کرد.

وی از پایبندی امان به منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه خبر داد.

درباره معامله قرن نیز گفت: هرگاه آمریکایی ها آنرا مطرح کنند ما نظرمان را درباره آن اعلام خواهیم کرد.

وزیر خارجه اردن ادامه وضع کنونی درباره فلسطین را غیرقابل تداوم دانست و گفت: تنها راه برقراری صلح فراگیر بر اساس تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی است.