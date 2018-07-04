به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی «صفا»، «خلیل الحیه» معاون رئیس دفتر سیاسی حماس اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر مذاکرات میان این گروه و رژیم صهیونیستی در خصوص مسأله مبادله اسراء را قویا رد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: حماس هیچ مذاکره‌ای با صهیونیستها در خصوص مبادله اسراء نداشته است.

الحیه اعلام کرد که در هر صورت مسأله اسرای فلسطینی و لزوم آزادی آنها در رأس اولویت های حماس قرار دارد.

گفتنی است، جنبش مقاومت اسلامی حماس هرگونه مذاکره با صهیونیستها در خصوص مبادله اسراء را مشروط به آزاد کردن اسرایی کرده است که پس از توافق «شالیط» مجددا توسط صهیونیستها به اسارت درآمدند.