۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

با تغییر ساعت اداری در استان تهران؛

احتمال تغییر در ساعات کاری ناوگان حمل و نقل عمومی و طرح ترافیک

با ابلاغ بخشنامه استانداری تهران در خصوص تغییر ساعت کار ادارات استان تهران احتمالا آغاز به کار ناوگان حمل ونقل عمومی و ساعات طرح ترافیک پایتخت تغییر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، استانداری تهران بعدازظهر امروز در بخشنامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی، مراکز دولتی و غیردولتی، شهرداری ها و مراکز آموزشی پژوهشی اعلام کرد به دلیل کاهش مصرف انرژی ساعت کاری خود را به ۶ تا ۱۴ تغییر دهند که با توجه به تغییر پیک ترافیکی صبحگاهی و عصرگاهی لازم باشد مدیریت شهری زمان ورود به محدوده طرح ترافیک، ساعت آغاز به کار مترو و اتوبوس را تغییر دهد.

به گزارش مهر، در خصوص تغییر ساعت طرح ترافیک روزانه شورای ترافیک تهران باید تصمیم گیری کند اما به احتمال زیاد در زمان کمتری در خصوص تغییر ساعت کاری مترو و اتوبوس تصمیم گیری شود.

کد خبر 4338568
نورا حسینی

