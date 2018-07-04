۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۷

حل مشکل سایز لباس در خرید آنلاین

یک خرده فروشی آنلاین ژاپنی لباسی مخصوصی را برای فروش عرضه کرده که کاربر پس از پوشیدن آن و عکس گرفتن می تواند اندازه های دقیق خود را تعیین و برای خرید آنلاین استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت Zozo، یک خرده فروشی آنلاین در ژاپن  برحسب سفارش مشتریان خود لباس هایی خال خالی می دوزد که به کاربر کمک می کند اندازه لباس های خود را با دقت و صحیح تعیین کنند.

لباس مذکور Zozosuit نام گرفته است.این شرکت قصد دارد میلیون ها دست از این لباس را تا پایان ماه جولای به مشتریانش تحویل دهد.

البته این دومین نسخه از لباس است. نسخه اول لباس با تاخیر و افزایش هزینه ها مواجه شد.

کاربران پس از پوشیدن این لباس از خود عکس می گیرند  و می توانند اندازه های بدن خود را در یک اپلیکیشن وارد کنند تا لباسی که آنلاین می خرند کاملا اندازه باشد.

Zozosuitجدید مجهز به سیستم شناسایی بدن است. این سیستم  ۳۰۰تا ۴۰۰ نشانگر دارد. کاربر باید لباس را به تن کند و به طور ۳۶۰ درجه با موبایل از نشانگرها عکس بگیرد تا سایز دقیق بدن او مشخص شود.

 این لباس در بازه زمانی محدودی با قیمت ۲۱۹۰۰ ین (۱۹۷.۶۰ دلار) عرضه می شود.

کد خبر 4338573
شیوا سعیدی

