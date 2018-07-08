مصدومیت ملی پوشان نگرانی جدید جودو/محجوب روی تاتامی کرواسی

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جودو برای حضور در بازی‌های آسیایی نام سه جودوکار را در لیست اعزام قرار داده است. محمد بریمانلو، سعید ملایی و جواد محجوب نمایندگان ایران در رقابتهای جاکارتا هستند که در این بین تنها محجوب شرایط مطلوبی دارد و دو جودوکار دیگر مصدوم هستند.

محمد بریمانلو به دلیل همین مصدومیت اردوی آماده سازی ژاپن را از دست داد و سعید ملایی نیز در جریان همین اردو مصدوم شد. گفته می شود که ملایی از یک مصدومیت کهنه رنج می برد که هر بار به صورت موقتی درمان و پس از مدتی دوباره مانع حرکت رو به جلوی وی می شود.

این دو جودوکار این روزها مراحل درمان را طی می کنند و همین موضوع باعث شد تا از سوی کادر فنی در لیست اعزام به رقابتهای گرندپری کرواسی قرار نگیرند تا با رفع آسیب دیدگی، آماده حضور در بازیهای آسیایی شوند. فاصله ۵۰ روز تا آغاز بازیهای جاکارتا زمان مناسبی است تا آنها بدون آسیب دیدگی به تمرینات تیم ملی بازگردند.

اما رقابتهای گرندپری کرواسی طی روزهای پنجم تا هفتم مردادماه در زاگرب برگزار خواهد شد. برای حضور در این مسابقات تاکنون ۶۲۰ جودوکار از ۸۶ کشور اعلام آمادگی کرده اند که از ایران نیز نام جواد محجوب در لیست جودوکاران وزن ۱۰۰+ کیلوگرم ثبت شده است.

در این وزن ۳۸ جودوکار ثبت نام کرده اند که محجوب با رنکینگ ۱۱، در سید ۵ این مسابقات است. «گورام تشیاشویلی» از گرجستان با رنکینگ یک دنیا، سید یک است. امتیاز این مسابقات می تواند برای موفقیت جودوکار سنگین کشورمان در بازی‌های آسیایی بسیار تاثیر گذار باشد.

در میان جودوکاران برتر دنیا، تنها سه جودوکار از کره جنوبی، قرقیزستان و مغولستان بالاتر از محجوب قرار دارند و با توجه به فاصله اندک با این سه جودوکار، کسب مدال در زاگرب می تواند، وی را به برترین جودوکار آسیا در رنکینگ جهانی تبدیل کرده تا وی در بازیهای آسیایی با سید یک، بهترین قرعه ممکن را داشته باشد.

امیدواریم محجوب بتواند در این رقابتها عملکرد خوبی داشته باشد تا مقدمه ای برای کسب مدال با ارزش در جاکارتا باشد.