زیر ساختهای گردشگری منظر جهانی ساسانی فارس توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب امیری ظهر چهارشنبه در ششمین جلسه کارگروه گردشگری استان فارس گفت: تاکنون ۲۳ پرونده در حوزه میراث تاریخی در کل کشور به ثبت رسیده که از این تعداد ۵ پرونده متعلق به استان فارس است و یک اثر نیز در حوزه میراث طبیعی قرار دارد.

وی بیان کرد: هر سال هر یک از کشورهای جهان فرصت دارند که دو اثر شامل یک مورد میراث طبیعی و دیگری در حوزه میراث تاریخی به ثبت میراث جهانی برسانند که امسال از ایران دو پرونده که یکی پرونده محور باستان شناسی ساسانیان و دیگری جنگل های ارسباران ارائه شد که پرونده محور باستان شناسی ساسانیان فارس به ثبت جهانی رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس افزود: ثبت جهانی به لحاظ تعریف به اثری گفته می شود که ممکن است به لحاظ جغرافیایی در هر کشوری از دنیا باشد ولی به دلیل ظرافت هایی از نبوغ جامعه بشری، این اثر می تواند متعلق به جامعه بشری باشد و از این روست که وقتی اثری در فهرست آثار جهانی به ثبت می رسد عموما همه کشورهای دنیا در حفاظت از آن اثر تاریخی نقش مهمی را باید ایفا نمایند.

این مقام مسئول ادامه داد: دومین ویژگی که یک اثر جهانی برای هر کشور به ارمغان می آورد بحث ورود گردشگرانی است که از سایر کشورهای دنیا برای بازدید وارد کشور می شود و خوشبختانه ظرفیت هایی زیادی در کشور ما در خصوص ثبت جهانی وجود دارد.

امیری گفت: در واقع سه شهرستان فارس در این پرونده نقش فعال دارند و در مجموع هفت اثر تاریخی در قالب یک شماره ثبت شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس اظهار داشت: کاخ ساسانی سروستان، مجموع آثار ساسانی در فیروزآباد شامل شهر گور، آتشکده کاخ، قلعه دختر و پرونده سوم شهرستان کازرون شامل شهر بیشاپور ، تنگ چوگان با شش نقش برجسته و غار شاپور مجموعا در قالب هفت اثر می توان در این فهرست نام برد که با مجموع ۴ اثری که قبلا در میراث جهانی ثبت شده شامل تخت جمشید، پاسارگاد، باغ ارم و باغ پاسارگاد مجموع میراث جهانی استان فارس به ۱۱ مورد رسید که می توان گفت نیمی از آثار جهانی کشور را به خود اختصاص می دهد.

وی با اشاره به اقداماتی که قبل از ثبت جهانی صورت گرفته نیز بیان کرد: پرونده ثبت جهانی برای اولین بار به عنوان ثبت موقت در سال ۷۵ ارسال شد که بناهای نظیر شهر تاریخی بیشاپور، فیروزآباد، سروستان، مجموعه زندیه، باغ های تاریخی و قلعه های تاریخی، قلعه ایزدخواست و بخشی از آب انبارها به عنوان پیشنهاد آثاری که قابلیت ثبت دارند توسط اداره کل استان ارائه شده اما کار اصلی در محور ساسانی از سال ۹۴ صورت گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس بیان کرد: یکی از الزامات ثبت جهانی بحث حرائم بود که صورت گرفت، قبرستان آتشکده فیروزآباد یک مشکل اساسی بود که توانستیم در این پرونده با همکاری دهیاری و فرمانداری اقداماتی برای ساماندهی قبرستان انجام دهیم ازجمله اینکه اضافاتی که در قبرستان وجود داشت نظیر نرده ها و... برداشته شد.

امیری اضافه کرد: در عین حال از این به بعد که این اثر ثبت جهانی شده دیگر نباید دفنی در این قبرستان انجام نشود که هماهنگی های لازم با فرمانداری صورت گرفته است.

وی گفت: یکی از الزامات دیگر ثبت جهاتی در روستای آتشکده یا کاخ اردشیر نیز بحث مرمت بود و یونسکو نیز حسایست های لازم را داشت که در این خصوص اسناد مرمت های صورت گرفته از ۱۰ سال گذشته جمع آوری و ارائه شده که نشان دهیم که ایران نسبت به مرمت حساسیت های لازم را داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس با اشاره به بنای شهر گور که مرمت هایی در این اثر انجام شده نیز بیان کرد: بخشی از گنبد بنا در خطر رانش بود که استحکام بخشی لازم صورت گرفته و سنگ هایی که ریزش کرده بود مرمت شد تا بنا از لحاظ ایمنی مستحکم شود.

وی با اشاره به ایجاد زیر ساخت های لازم نیز گفت: در سال گذشته در خصوص سرویس های بهداشتی، نمازخانه ، ایجاد مسیر های دسترسی، تابلوهای معرفی با نشان یونسکو به زبان انگلیسی و فارسی اقداماتی صورت گرفت و باید گفت این اقدامات در حدی بود که به آثار قابلیت ثبت دهند. البته یکسری کارها نیز ناتمام مانده که امیدواریم بتوانیم با همکاری فرماندرای به سرانجام برسانیم.

امیری در خصوص شهر تاریخی بیشاپور نیز گفت: اقدامات مختلفی در بحث مرمت، ساماندهی و حفاظت صورت گرفته و باید گفت که بیشترین اقدامات را در شهر تاریخی بیشاپور صورت دادیم و اکنون مجموعه بیشاپور دارای یک بستر مناسب برای جذب گردشگر است و همچنین موزه شاخصی هم در مجموعه راه اندازی نمودیم.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس عنوان کرد: این مجموعه مجهیز به آزمایشگاه، کتابخانه و مرکز خدمات رفاهی است و به لحاظ حفاظت نیز کل مجموعه ۱۵۶ هکتاری بیشاپور کاملا محصور شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در بحث حفاظت، تنگ چوگان با دوربین های حفاظتی مورد مراقبت قرار گرفته است، عنوان کرد: درغار شاپور نیز مسیر دسترسی به غار ساماندهی شده و در عین حال امکانات اولیه برای بازدید از بنا ایجاد شده است.

امیری گفت: در شهر بیشاپور چند مشکل وجود دارد که اولین بحث قبرستان است که نباید هیچ دفنی صورت گیرد. مسئله دیگر مسیر دسترسی که از وسط شهر بیشاپور می گذرد و این مسیر در سال ۴۹ طی توافق نامه ای بین اداره کل وقت میراث فرهنگی و وزارت راه منعقد شده که در آینده مسیر قطع شود اما بعدا مسیر نه تنها قطع نشد بلکه به مسیر اصلی تبدیل شده اما در پرونده ثبتی توضیح دادیم که مسیر دسترسی محلی باشد.

وی گفت: در نهایت از مجموع ۲۱ عضو تعداد ۱۸ عضو به ثبت جهانی رای مثبت دادند که جا دارد از استاندار و معاونین همچنین فرمانداران، شوراهای شهر و دهیاری های این شهرستان ها تقدیر شود.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس بیان کرد: یکی از نکات مهمی که اداره راه و شهرسازی باید کمک کند ایجاد تابلوهای لازم آثار تحت عنوان اثر جهانی سروستان ، بیشاپور و.. است که باید تغییر نام دهند تا انگیزه سفر را بالا ببرد.