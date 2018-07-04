به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در کنفرانس خبری مشترک با همتای اردنی خود اظهار داشت: تمامی تحریم های اعمالی علیه سوریه باید رفع شود و بازگشت سوری ها به سرزمینشان باید تامین شود.

وی با بیان این مطلب افزود: ما از نقش اردن در انجام گفتگوها میان دولت و مخالفان سوری در جنوب سوریه قدردانی می کنیم.

لاوروف خاطرنشان کرد: تمامی بازیگران بین المللی باید بدون هر گونه پیش شرطی به آوارگان سوری کمک کنند.

وزیر خارجه روسیه علاوه بر این به برخی شایعات مبنی بر خروج نیروهای ایرانی از سوریه گفت: «این مسئله کاملا غیرواقع‌گرایانه است که انتظار داشته باشیم ایران سوریه را ترک کند و نقش خود در منطقه را ایفا نکند».

در همین حال «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن نیز اظهار داشت: نیازهای شهروندان سوری باید در راستای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی برآورده شود.