مشارکت ۱.۶ میلیارد ریالی مردم دشتی در ساخت ضریح خمیگاه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری ظهر چهارشنبه در نشست با مسئول و هیات امنای ستاد بازسازی عتبات و عالیات شهرستان دشتی از اقدامات و فعالیت های رئیس ستاد عتبات و عالیات استان و شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: تعامل و همدلی خوبی بین مجموعه ستاد عتبات در سطح شهرستان وجود دارد و شاهد مشارکت خوب مردم در این زمینه شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه مردم دشتی در بازسازی ضریح مطهر حرمین شریف پیشگام هستند، افزود: مردم شهرستان دشتی در بازسازی ضریح مطهر حرمین شریف همواره پیشگام بودند که این موضوع نشان از دینداری و تدین مردم است.

نادری تصریح کرد: این شهرستان در راستای پشتیبانی از ستاد اربعین نیز حمایت خواهد کرد و هماهنگی لازم برای حضور پرشور مردم در این راهپیمایی عظیم انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در جنگ اقتصادی قرار داریم، ادامه داد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هر روز در حال توطئه و براندازی نظام هستند که می طلبد بیش از پیش اتحاد و همدلی در سطح کشور وجود داشته باشد.

فرماندار شهرستان دشتی تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور ضرورت دارد مردم در مصرف آب وبرق صرفه جویی کنند.