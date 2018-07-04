پزشکان از ویزیت گروهی بیماران اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، طی نامه مشترکی از سوی رئیس کمیسیون اخلاق پزشکی ، رئیس سازمان نظام پزشکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر اجتناب از ویزیت گروهی بیماران توسط پزشکان تاکید شد.



براساس این نامه که توسط دکتر محسن امامی آل آقا ، دکتر محمد باقر حیدری و دکتر محمودرضا مرادی به امضاء رسیده از پزشکان خواسته شده است تنها یک بیمار و حداکثر یک همراه بیمار در اتاق معاینه حضور یابند تا بیمار ویزیت شده و بتواند به راحتی و آرامش علائم و مشکلات خود را در رابطه با بیماری خود با پزشک مطرح کند.



گفتنی است، رعایت این مورد توسط پزشکان به منظور حفظ حقوق و اسرار شخصی بیماران و نیز حفظ شئونات و قداست جامعه پزشکی به عنوان یکی از وظایف مهم سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی الزامی بوده و باید از ویزیت گروهی بیماران در اتاق معاینه خودداری شود.