  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۹

خواسته مسئولان درمانی کرمانشاه؛

پزشکان از ویزیت گروهی بیماران اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، طی نامه مشترکی از سوی رئیس کمیسیون اخلاق پزشکی ، رئیس سازمان نظام پزشکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر اجتناب از ویزیت گروهی بیماران توسط پزشکان تاکید شد.

براساس این نامه که توسط دکتر محسن امامی آل آقا ، دکتر محمد باقر حیدری و دکتر محمودرضا مرادی به امضاء رسیده از پزشکان خواسته شده است تنها یک بیمار و حداکثر یک همراه بیمار در اتاق معاینه حضور یابند تا بیمار ویزیت شده و بتواند به راحتی و آرامش علائم و مشکلات خود را در رابطه با بیماری خود با پزشک مطرح کند.

گفتنی است،  رعایت این مورد توسط پزشکان به منظور حفظ حقوق و اسرار شخصی بیماران و نیز حفظ شئونات و قداست جامعه پزشکی به عنوان یکی از وظایف مهم سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی الزامی بوده و باید از ویزیت گروهی بیماران در اتاق معاینه خودداری شود.

کد خبر 4338589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها