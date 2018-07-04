ممنوعیت قطع خدمات دهی به واحدهای تولیدی بدون هماهنگی باستاد تسهیل

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی ظهر چهارشنبه درنشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: دستگاه های خدمات رسان باید کارگروه را در جریان قطع ارائه خدمات برق، گاز و... به واحد ها قرار دهند و رعایت سیکل صحیح اقدامات در رابطه با این حوزه نیز ضروری است.

گوهرگانی با بیان اینکه وظیفه ما نیز تلاش برای تحقق حقوق دستگاه ها با در نظر گرفتن رعایت قوانین و همچنین کمک به فعالیت واحد های تولیدی است، ابراز داشت: سیاست ما حمایت از تولید کنندگان دلسوز است و اقدام برای قطع خدمات واحدهای تولیدی باید به اطلاع ستاد تسهیل برسد.

معاون اقتصادی استاندار گفت: به واحدهایی که منصفانه در حال تلاش برای رشد استان باشند، کمک می شود.

گوهرگانی با اشاره به خدمات دهی بانک ها و ارائه تسهیلات، تصریح کرد: وحدت رویه در اقدامات و بررسی وضعیت ارائه خدمات به ویژه در حوزه بانکهای خصوصی ضروری است.

وی افزود: باید تلاش کنیم که سرمایه گذاری در استان رونق بگیرد.

گوهرگانی با تاکید بر لزوم خروجی محوری جلسات ستاد تسهیل، از ایجاد کارگروه نظارت بر عملکرد این ستاد در راستای ارزیابی اقدامات خبر داد.