فعال سازی ۵۵ واحد و طرح تولیدی راکد از ابتدای فعالیت ستاد تسهیل

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با فعال سازی این واحد های راکد برای بیش از ۳۰۰ نفر احیای اشتغال و یا اشتغال زایی محقق شده است.

دیودیده به فعالیت های انجام شده در ماه های اخیر اشاره کرد و بیان داشت: از شش ماهه دوم سال ۹۶ تاکنون ۱۵ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته است.

دیودیده با تاکید بر اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، گفت: ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل استان از ابتدای فعالیت اجرایی شده است.

وی افزود: ‌همچنین در سال جاری نیز ۶۰ درصد مصوبات محقق و عملیاتی شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: عمده مشکلات واحد های تولیدی در حوزه مدیریتی و ضعف بازاریابی است که این واحد ها را با مشکل روبه رو می کند.

دیودیده با اشاره به مصوبات این جلسه از ستاد تسهیل، گفت: مشکلات چهار واحد تولیدی که عمدتا در حوزه بانکی بود، طی این جلسه بررسی و مقرر شد که اقدامات لازم در راستای رفع مشکلات واحد ها انجام شود.