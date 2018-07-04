نهادهای حقوق بشری وضعیت ۴ دیپلمات ربوده شده ایرانی را روشن کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه با صدور بیانیه ای سی و ششمین سالروز ربوده شدن چهار دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت.

متن کامل بیانیه وزارت امور خارجه بدین شرح است:

سی و شش سال از ربوده شدن چهار دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، آقایان سیدمحسن موسوی، احمد متوسلیان، تقی رستگار مقدم و کاظم اخوان توسط رژیم صهیونیستی می گذرد و ما امسال نیز در ۱۴ تیر ماه در حالی یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می داریم که رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات و اقدامات غیرانسانی و خلاف قوانین بین المللی خود ادامه می دهد.

شواهد و قرائن نشان می دهد این اقدام در تیر ماه سال ۱۳۶۱ توسط عوامل رژیم غاصب صهیونیستی صورت گرفته و با توجه به اشغال خاک لبنان توسط این رژیم در آن زمان، مستندات کافی از انتقال آنها به داخل سرزمین های اشغالی وجود دارد.

جمهوری اسلامی ایران ایران ضمن قدردانی از تلاش های دولت لبنان در سالهای گذشته برای روشن شدن حقایق مربوط به ربوده شدن چهار دیپلمات ایران بویژه نامه مورخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۸ دولت لبنان به دبیرکل سازمان ملل متحد در تایید ربوده شدن آنان در خاک لبنان، بار دیگر بر شرایط اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی در آن زمان و نقش و مسئولیت حقوقی این رژیم در موضوع را مورد تاکید قرار می دهد.

وزارت امور خارجه با تاکید مجدد بر پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی به منظور روشن شدن ابعاد این موضوع، از دبیرکل سازمان ملل متحد، صلیب سرخ جهانی و دیگر نهادهای حقوق بشری انتظار دارد به وظایف قانونی و اخلاقی خود برای تعیین وضعیت دیپلمات های ربوده شده جمهوری اسلامی ایران و آزادی آنها، عمل نمایند.

وزارت امور خارجه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۴ دیپلمات ربوده شده و همدردی با خانواده این عزیزان، امیدوار است به زودی شاهد آزادی همه اسراء و زندانیان در بند رژیم صهیونیستی بویژه چهار دیپلمات عزیز کشورمان از زندان های این رژیم باشیم.