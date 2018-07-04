به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده بعد از ظهر چهارشنبه در همایش روز دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرستان دشتی ضمن تبریک این روز اظهارداشت: فرماندار دشتی یکی از موفق ترین فرمانداران دولت تدبیر وامید است که باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی افزود: حضور در جمع مردم و بازدید از روستاها یکی از اقدامات ارزشمند فرماندار در این مدت کوتاه بوده که رضایت مندی خوبی در بین مردم ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر دولت تدبیر وامید اقدامات ارزشمندی انجام داده است، یادآور شد: در سال گذشته از محل ارزش افزوده، آلایندگی و کمک های سازمان ۴۲۴ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان اختصاص یافت که از این مبلغ ۳۱ میلیارد تومان به حساب شهرداریها و دهیاریها این شهرستان واریز شد.

ستوده با بیان اینکه در سال جاری نحوه هزینه کرد اعتبارات رصد می شود، گفت: امسال سند عمرانی استان تدوین شده و باید بر اساس برنامه حرکت کنیم تا در پایان سال شاهد خروجی مطلوب باشیم که نتیجه آن رضایت مندی مردم است.

وی از تلاشها و پیگیری های نماینده مردم دشتی وتنگستان در مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد و ادامه داد: دکتر شهریاری یکی از نمایندگان فعال و پرتلاشی است که با پیگیری های مستمر و قدرت چانی زنی بالا تاکنون اقدامات خوبی برای حوزه انتخابیه انجام داده است.

ستوده تصریح کرد: شهریاری یکی از نمایندگان کاربلد که از تراز علمی بالا برخوردار است و هوشمندانه با سیاست دولت همراهی می کند و از این آیتم برای شهرستان استفاده می کند که ضرورت دارد دهیاران و شهرداران از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنند.

وی گفت: تعریض محور خورموج- لاور، ناصری- شنبه و پل کاکی- شیخیان به پیگیری نماینده مردم دشتی وتنگستان فعال گردید.

ستوده اضافه کرد: امسال بر روی درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها تمرکز خواهیم کرد .

وی اظهار داشت: امسال بعد از گیلان و مازنداران سومین استان کشور در زمینه جذب گردشگر بودیم که تلاش داریم با تکمیل زیر ساختها گردشگری ماندگاری مسافرین نوروزی را افزایش دهیم.

معاون عمرانی استاندار بوشهر از تدوین سند گردشگری روستایی استان خبر داد و گفت: جهت ارائه خدمات مطلوب تر به مسافرین نوروزی زیر ساختهای گردشگری استان تا پایان آبان ماه تکمیل می شود.

وی به مشکلات آب نیز اشاره کرد و افزود: طبق سرانه وزارت نیرو برای هر نفر در روز در روستا ۱۶۰ لیتر و در شهر ۱۷۰ لیتر آب نیاز دارد.

ستوده با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد آب استان از خارج تامین می شود، اظهار کرد: قبلا سهمیه آب استان از کازرون ۸۲ هزار متر مکعب بوده ولی امسال ۳۰ هزار متر مکعب تحویل می دهند.

وی اضافه کرد: تا قبل از دولت تدبیر وامید تنها دستاورد استان از آبشریکن دو مجوز نیمه تمام بوده ولی در حال حاضر هم ابشرکن بوشهر و کنکان در سرویس است.

ستوده با اشاره به اینکه فرهنگ صرفه جویی توسط دهیاران و شهرداران در سطح جامعه نهادینه شود، خاطر نشان کرد: شهرداران برای فضای سبز مجوز استفاده از آب شرب ندارند.