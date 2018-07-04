گشایش آزمایشگاه مشترک ایران وایتالیا/سرمایه گذاری ۶۰ میلیون دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد این آزمایشگاه که با مشارکت سرمایهگذار خارجی در سطح دانشگاهها ایجاد میشود، طی مراسمی افتتاح شد.
بر این اساس، رئیس دانشگاه شیراز در آیین افتتاح آزمایشگاه مشترک دانشگاه شیراز و شرکت ایتالیز، گفت: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز براساس نیازهای آموزشی و پژوهشی در سالهای اخیر طراحی شد که هم نیازهای دورنی و هم خارج از دانشگاه را احاله کند.
حمید نادگران از طراحی این آزمایشگاه در کمپ دانشگاه شیراز و در ساختمان مرکزی خبر داد و افزود: با توجه به اینکه رشد و گستردگی تعاملات بینالمللی، ایجاد دانش و تولید ثروت و رفاه برای یک جامعه در کشورهای در حال توسعه نیازمند تعاملات بینالمللی است، تصمیم گرفته شد تا با برخی از شرکتهای خارجی تماس گرفته شود.
رئیس دانشگاه شیراز یادآور شد: وجود یک آزماییشگاه مرکزی مشخص کمک شایانی به پژوهشهای مورد نیاز جامعه خواهد کرد لذا، شرکت ایتالبز نخستین شرکتی بود که با انعقاد تفاهمنامه اولین تجهیزات هایتک خود را در آزمایشگاه دانشگاه شیراز وارد کرد و مقرر شد تا به میزان ۶۰ میلیون دلار تجیهزات این شرکت وارد دانشگاه شود تا همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آن استفاده کنند.
وی در عین حال با این توضیح که سرمایهگذاری این شرکت در دانشگاه ایده خوبی به شمار می رود، گفت: به دنبال تداوم سرمایهگذاری با شرکتهای خارجی در دیگر کشورها هستیم تا با انجام پروژههای کمی و کیفی همچنان به عرصه علم و دانش کشور کمک کنیم.
مدیر شرکت ایتالیایی ایتالبز هم در این مراسم اعلام کرد: احساس غرور می کنم که توانستیم اولین سرمایهگذاری را طی اقدامی مشترک با دانشگاه شیراز به سرانجام برسانیم، زیرا این شرکت به شدت به دنبال انجام سرمایهگذاری در ایران و شیراز است.
آتوره آگوستونی، افزود: به فرصتهایی که این شرکت برای سرمایهگذاری ایجاد کرده، اشاره و اضافه کرد: مقیاسهای کلانی در نظر گرفته شده تا با آنها فرآیند سرمایهگذاری در کشور ایران تکمیل کنیم.
مدیر شرکت ایتالیایی ایتالبز تاکید کرد: اگر همه با هم باشیم میتوانیم به هدف بزرگی که به دنبال آن هستیم، دست پیدا کنیم.
وی به مسئولان دانشگاه شیراز اطمینان داد که میتوان بازار خوبی در زمینه همکاریهای آزمایشگاهی در جهان تصاحب کرد.
آگوستونی با تصریح اینکه کارگروهی و منسجم در این باره ما را به هدف نزدیک میکند، تاکید کرد: زمینه همکاری را نه تنها در شیراز بلکه جمهوری اسلامی برای به این هدف گسترش خواهیم داد.
ستایش، نماینده ایرانی در شرکت ایتالبز نیز گفت: این طرح برای اولین بار در کشور انجام شده و به صورت رسمی بعد از انقلاب تجهیزات وارد ایران شده است.
وی در ادامه افزود: قرار بود این سرمایهگذاری در جای دیگری در خاورمیانه انجام شود؛ متاسفانه اولین چیزی که به ذهن آنها رسید، سرمایهگذاری در امارت متحده به ویژه دوبی بود اما با رایزنی آنها راغب به سرمایهگذاری در ایران و دانشگاه شیراز شدند.
وی با اشاره به مدیریت جهادی برای دستیابی به اهداف در شرایط متفاوت، تاکید کرد: هیچ ابرقدرتی نمیتواند کشوری را تهدید کند مگر اینکه خود آن کشور زمینه لازم برای واکنش با امور علمی را نداشته باشد.
نظر شما