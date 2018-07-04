۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

مسئولان با ایجاد اتحاد و انسجام به نظام و انقلاب ادای تکلیف کنند

خمین- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: مسئولان با ایجاد اتحاد و انسجام در جامعه، خدمت گزاری به مردم و ادای تکلیف به نظام، انقلاب، امام و شهدا را مد نظر قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر،  آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین معارفه امام جمعه شهرستان خمین در بیت تاریخی امام راحل، اظهار کرد: شهر خمین زادگاه رهبر جهانی اسلام است که سرفصل جدیدی در تاریخ بشریت به وجود آورد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه ملت ایران ملتی بیدار و هوشیار است و با پایبندی به آرمان های امام راحل و انقلاب در مسیر ولایتمداری گام برمی دارد، افزود: خدمت گزاری در شهرستان خمین به عنوان زادگاه امام راحل و رفع مشکلات مردم ولایتمدار و انقلابی این شهرستان یک افتخار است.

امام جمعه اراک تصریح کرد: منافقان در اوایل انقلاب حوادثی همچون حادثه هفتم تیر و شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن و حوادث دیگر را رقم زدند، این وقایع نشان از آن دارد که منافقان از هیچ جنایتی علیه نظام و امت اسلامی فروگذار نمی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: امروز ایران اسلامی در سایه هوشیاری مردم و همچنین نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی، در امنیت است و منافقان هم نتوانسته اند به اهداف شوم خود برسند.

دری نجف آبادی تصریح کرد: امروز نیز مردم و مسئولان با اتحاد و انسجام در راستای رفع مشکلات اقتصادی و توسعه و عمران، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی را مد نظر قرار دهند و دشمن نیز بداند که ملت ایران روز به روز مقاوم تر، آگاه تر، هوشیارتر و بیدارتر از گذشته است.

گفتنی است در این مراسم حجت الاسلام علی حسینی پور به عنوان امام جمعه جدید خمین معرفی و از زحمات حجت الاسلام سیدعلی حسینی، امام جمعه اسبق  خمین قدردانی شد.

کد خبر 4338615

