چالشهای اقدام مشترک اعضای آ سه آن در حوزه امنیت سایبری

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-مهدی پورحسنی: کشورهای عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی(‌آ سه آن)‌ از اقتصاد دیجیتال به عنوان پیشران رشد و توسعه اقتصادی استفاده می کنند به گونه ای که انتظار می رود طی ده سال آینده اقتصاد دیجیتال در این منطقه به 200 میلیارد دلار برسد.

با گسترش اقتصاد دیجیتال در این منطقه تامین امنیت فضای مجازی در این کشورها از اولویت بالایی برخوردارشده است.

کشورهای عضو آسه آن تلاش های منطقه ای و چند جانبه ای را برای گسترش ثبات و امنیت در فضای مجازی در دستور کار قرار داده اند.

در این خصوص مالزی و اندونزی عضو کارگروه کارشناسان ملل متحد شده و سنگاپور در سال 2015 آژانس امنیت سایبری این کشور را تاسیس نمود.

این کشور در اجلاس سی و دوم سران آ سه آن مسائل سایبری را به عنوان یکی از دستور کارهای مهم تعیین و بر سه محور تقویت بنیه داخلی اعضا، همکاری های منطقه ای و همکاری با نهادهای بین المللی مانند اینترپل تاکید نمود.

بنابراین کشورهای پیشرو این اتحادیه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تلاش های زیادی برای کاهش خطرات سایبری انجام داده اند ولی اقدام جمعی اعضای اتحادیه با چالش هایی همراه است:

1-ابتکارهای دوجانبه اعضا: یکی از چالش های اقدام مشترک اعضا در چارچوب آ سه آن اتخاذ ابتکارات دوجانبه کشورهای عضو با کشورهای خارج از این اتحادیه می باشد. به عنوان مثال یادداشت تفاهم سایبری آمریکا و سنگاپور و ابتکار سایبری کره جنوبی و تایلند با اتحادیه اروپا از جمله این موارد می باشد. لینکلیتر نظریه پرداز معروف روابط بین الملل معتقد است که بازیگران فرامنطقه ای این امکان را دارند که از قدرت خویش برای ممانعت از اقدام هماهنگ و همگرایانه کشورها استفاده نمایند. وجود ابتکارات دو جانبه اعضای اتحادیه با قدرت های فرا منطقه ای این امکان را دارد که اتحادیه را با این چالش مواجه نموده و از اقدام مشترک عملی اعضا جلوگیری نماید.

2-رقابت های قدرت های فرااتحادیه ای: در این منطقه دو قدرت فرااتحادیه ای چین و آمریکا با دو نگرش متفاوت به فضای مجازی و تعریف از امنیت به رقابت با یکدیگر مشغول هستند و این موضوع یکی از چالش های اعضای این اتحادیه خواهد بود زیرا تعامل هریک از اعضای اتحادیه با این دوقدرت هنجارها و قواعد متفاوتی را بر اعضا تحمیل خواهد نمود.

3-شکاف دیجیتال درون آ سه آن: یکی از چالش های مهم آ سه آن در حوزه امنیت سایبری وجود شکاف دیجیتال و سطح متفاوت پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات درون اتحادیه است. به گونه ای که به عنوان مثال سنگاپور در حوزه دولت الکترونیک همواره رتبه های اول جهانی را داشته ولی مثلا کشوری مانند کامبوج در این حوزه ها با مالزی و سنگاپور فاصله زیادی دارد.

بنابراین شکاف دیجیتال بین اعضای اتحادیه باعث می گردد اجرای هنجارها و قوانین یکسان و هماهنگ برای اعضا دشوار گردد.

ورود جوامع به عصر فرا صنعتی و ظهور جامعه اطلاعاتی در سطح جهان و پیشرانی فناوری اطلاعات در این عصر باعث ظهور تهدیدات امنیتی جدیدی گردیده است و بازیگران بین المللی بنابر محدودیت ها و توانایی ها و اولویت های خویش سعی در مواجهه با این تهدیدات را دارند.

اتحادیه های منطقه ای نیز بنابر همین توانایی ها و محدودیت ها و قواعد خاص خود سعی در مواجهه با این چالش ها را دارند و هر چه سطح شاخص های منطقه گرایی در بین اعضای اتحادیه های منطقه ای بالاتر باشد و توانایی های فنی بیشتری داشته باشند به طور طبیعی در مواجهه هماهنگ با مشکلات امنیتی ناشی از این فضا موفق تر خواهند بود به عنوان مثال اتحادیه اروپا در بین اتحادیه های منطقه ای از وضعیت مناسب تری برخوردار است.

اعضای آ سه آن نیز تلاش های مستمری برای انجام هماهنگی در حوزه امنیت سایبری برداشته اند. اوج این تلاش ها در ارائه بیانیه مشترک اعضای این اتحادیه به سازمان ملل متحد در حوزه امنیت سایبری است.

با وجود این موفقیت، به دلیل شکاف دیجیتال و سطح فناوری متفاوت، روابط فرا اتحادیه ای و تاثیر قدرت های فرا اتحادیه ای مانند چین و آمریکا بر اعضا، این کشور ها برای اقدام مشترک در این حوزه دچار چالش خواهند بود.