یحیی حسین پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۰ هزار تن گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری تولید شد، اظهار داشت: ۲۵درصد گوشت قرمز تولیدی چهارمحال و بختیاری توسط عشایر تولید می شود.

وی تاکید کرد: بیش از ۲۰ هزار تن محصولات دامی توسط عشایر در این استان تولید شد.

تولید ۲۰ هزار تن محصولات لبنی در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیش از ۱۲۵ هزار نفر از جمعیت عشایری کشور در چهارمحال و بختیاری زندگی می کنند.

وی اظهار داشت: عشایر نقش مهمی در تولید محصولات لبنی و دامی کشور دارند.

مدیر کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در حال حاضر جو برای نیاز دام عشایر در حال خریداری از بورس است.

وی بیان کرد: جو مورد نیار دام های عشایر در شهرستان های عشایر نشین چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.