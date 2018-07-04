۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری:

۱۰ هزار تن گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری تولید شد

شهرکرد- مدیر کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۰ هزار تن گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری تولید شد.

یحیی حسین پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۰ هزار تن گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری تولید شد، اظهار داشت: ۲۵درصد گوشت قرمز تولیدی چهارمحال و بختیاری توسط عشایر تولید می شود.

وی تاکید کرد: بیش از ۲۰ هزار تن محصولات دامی توسط عشایر در این استان تولید شد.

 تولید ۲۰ هزار تن محصولات لبنی در چهارمحال و بختیاری

 مدیر کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیش از ۱۲۵ هزار نفر از جمعیت عشایری کشور در چهارمحال و بختیاری زندگی می کنند.

وی اظهار داشت: عشایر نقش مهمی در تولید محصولات لبنی و دامی کشور دارند.

 مدیر کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در حال حاضر جو برای نیاز دام عشایر در حال خریداری از بورس است.

وی بیان کرد: جو مورد نیار دام های عشایر در شهرستان های عشایر نشین چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

