به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر چهار شنبه در همایش روز دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرستان دشتی ضمن تبریک این روز اظهار داشت: با توجه به نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری باید از تولیدات استان و شهرستان حمایت تا واحدهای تولیدی شهرستان از رکود خارج شوند.

وی افزود: در این مدت کوتاه در زمینه اشتغال حرکت‌های خوبی شروع شده و در بازدید از واحدهای تولیدی غیر فعال با حمایت شهردار این واحدها مجددا فعال و در بین آنها امیدواری خوبی شد.

نادری با بیان اینکه دولت نگاه ویژه ای به اشتغال دارد، گفت: در همین راستا دولت تسهیلات ارزان قیمت خوبی پرداخت می‌کند و در حال حاضر این شهرستان در زمینه پرداخت تسهیلات روستایی وعشایری رتبه دوم استان را کسب کرده است.

توسعه اشتغال در دشتی

وی ادامه داد: مهمترین رویکرد ما در شهرستان اشتغال و تولید است و در این مدت کوتاه برخی از دهیاران اقدامات خوبی در این زمینه با همکاری شوراها انجام داده اند که با راه اندازی کارگاه‌های صنایع دستی زمینه اشتغال ۱۳۰ نفر با کمترین اعتبار فراهم شده است.

نادری اضافه کرد: با هدف‌گذاری که تا پایان سال انجام گرفته است تلاش داریم ۱۵ روستای شهرستان را به عنوان روستای فاقد بیکار با همت شما دهیاران و شوراها معرفی کنیم.

وی به مشکلات آب و برق در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته میزان بارندگی در سطح استان ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده و چهار هزارو۳۰۰ مگا وات کمبود برق در کشور وجود دارد.

نادری خاطر نشان کرد: دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به صرفه جویی ۱۰ و ۲۰ درصدی در مصرف برق و آب کرده ومی طلبد مردم نیز اهتمام ویژه به این موضوع داشته باشند.

وی با بیان اینکه دهیاران در جذب مشارکت مردم تلاش کنند، گفت: مهمترین کارکرد دهیاران مشارکت مردم در زمینه ایجاد شغل در روستاها است.

فرماندار دشتی یادآور شد: در سه ماهه اول سال جاری از ۷۰ روستای شهرستان بازدید به عمل آمد که ۲۷۶ مصوبه داشته ایم که تاکنون ۸۵ مصوبه آن انجام و مابقی نیز در دست اجرا است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۲۷۰ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده و آلایندگی به شهرداران و دهیاران اختصاص یافته که از این مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها واریز شد.

اجرای طرح های گردشگری

نادری خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما در جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط همه باید دلسوزانه، شبانه روزی و با انگیزه بالا کار کنیم.

وی گفت: تنها راه مقابله با این تحریم های دشمن ایجاد اشتغال، کارآفرینی و سرمایه گذاری است که به حمد الله این موضوع در شهرستان شروع شده است.

نادری با بیان اینکه دهیاران مطالبات مردم را بالا نبرند، اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور دهیاران مطالبات مردم را بالا نبرند و با اقدامات مطلوب امید را در بین آنها ایجاد کنند.

وی همچنین بر اجرای طرح های گردشگری به عنوان یک ظرفیت مهم در سطح شهرستان تاکید کرد.