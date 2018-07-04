به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ‌عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان پس از بازدید از عرصه‌های آتش‌سوزی اظهار کرد: دادستان‌های کلاله و گالیکش در کوتاه‌ترین زمان ممکن، افرادی که عمدی یا بر اثر سهل انگاری، سبب آتش‌سوزی عرصه‌های جنگلی شده‌اند، شناسایی و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل دهند.

هاشمیان تاکید کرد: در برخورد با افرادی که با یک سهل‌انگاری سبب آسیب‌های جبران‌ناپذیر به جنگل‌های استان می‌شوند، تعارف نداریم.

به گفته هاشمیان، قانون برای کسانی که سبب آتش‌سوزی عمدی جنگل‌ها می‌شوند حبس تا ۱۰ سال و جبران خسارت پیش‌بینی کرده است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان گلستان از مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی استان هم خواست تا با توجه به گرمای هوا و افزایش خطر آتش‌سوزی جنگل‌ها، تمهیدات لازم برای پیشگیری و مهار آتش اتخاذ کنند.

در چند روز گذشته ۱۲۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی جنگل گلستان و ۱۴۰ هکتار از جنگل‌های سوزنی برگ کلاله در آتش سوخت.