تحریم ها بر دارو تاثیرگذار است/ماموریت کمیته دارویی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نعیم امینی فرد، با اشاره به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان به دنبال نظارت بر شرایط بازار دارویی کشور است، اظهارداشت: با توجه به اینکه سفارش و تدارک دارو حداقل یک روند چندین ماهه را طی می کند، کمیسیون به دنبال کسب اطمینان لازم از میزان ذخیره مواد اولیه برای تهیه داروهای تولید داخل و ایجاد تدارکات و ترتیبات لازم برای ورود واردات داروهای مورد نیاز به طرز قابل قبولی است.

وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت از وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو برای توضیح پیرامون این مسائل دعوت کرده است، افزود: به دلیل سفر وزیر بهداشت برگزاری این جلسه میسر نشد، اما کمیسیون بهداشت به کمیته دارویی و تجهیزات دارو ماموریت داده که گزارشی در این خصوص تدوین کند؛ بنابراین این گزارش در اولین جلسه کمیسیون بهداشت و درمان استماع می شود.

امینی فرد با بیان اینکه درجلسات پس از تعطیلات مجلس در کمیسیون بهداشت گزارش مسئولان وزارت بهداشت هم دراین حوزه پیگیری می شود، تصریح کرد: در حال حاضر نگرانی جدی درخصوص ذخیره استراتژیک دارویی وجود ندارد، البته درخصوص برخی اقلام دارویی شاید مشکلاتی وجود داشته باشد؛ به دنبال تحریم های گذشته در تامین ۳۰۰ قلم دارویی مشکلاتی وجود داشت، درست است که دارو و تجهیزات پزشکی در هیچ دوره ای تحریم نبوده است، اما به دلیل اینکه مبادلات پولی کشور در جریان تحریم ها و عدم استفاده از سوئیفت تا حدودی دچار محدودیت می شود؛ بنابراین هرگونه تحریمی به طورحتم بر مسائل دارویی تاثیرگذار است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در حال حاضر مشکلاتی در چند قلم دارو وجود دارد، اما باید این اطمینان حاصل شود که این مشکلات در آینده با افزایش تحریم ها تشدید پیدا نکند.