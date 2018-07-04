عملیات مشترک ارتش عراق و پیشمرگه در طوز خورماتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد پرس، «شلال عبدول» قائم مقام طوز خورماتو اعلام کرد که امروز عملیات مشترک نیروهای مسلح عراقی به همراه نیروهای پیشمرگه از چند محور علیه تروریست های داعش آغاز شد.

بر اساس این خبر این عملیات نظامی مشترک از بامداد امروز از چند محور آغاز شده است و محل تجمع تروریست های داعش در شرق طوزخورماتو و منطقه «داوده» را هدف قرار داده است.

به گفته عبدول نیروهای امنیتی عراقی از نیروهای آسایش و پیشمرگه خواسته اند که در زمینه عملیات علیه داعش با نیروهای دولت مرکزی هماهنگ باشند.

وی افزود که دستوراتی از وزارت پیشمرگه به این نیروها داده شده است تا در این عملیات با نیروهای ارتش عراق همکاری کنند و ضمن پاکسازی منطقه اجازه ندهند تا در امنیت این منطقه شکافی ایجاد شود.