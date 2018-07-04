ممانعت ازترددخوروهای سوخت ترانزیتی خارج از اختیار استان است

به گزارش خبرنگارمهر، آرتیکاس اقبال امروز چهارشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: از هزار و ۷۰۰ روستای استان، آب ۵۰ روستا آلوده به آرسنیک بوده است.

وی عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان از طریق نصب دستگاه های تصفیه مجدد و آبرسانی سیار اقدام به رفع مشکلات تعداد روستای مذکور کرده است.

وی با اشاره به اینکه در هر منطقه ای طلا وجود داشته باشد آلودگی در منابع آب هم وجود خواهد داشت، افزود: از لحاظ بهداشتی مخاطره ای در منابع آبی استان ما مشاهده نشده است و دارای بهترین و باکیفیت ترین منابع آبی هستیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با اشاره به اینکه سال گذشته آبرسانی در بانه با مشکل مواجه شد، گفت: جلسات اضطراری در این راستا تشکیل و کارها و اقدامات شایسته ای انجام شد.

اقبال اضافه کرد: در کمتر از ۲۰ ساعت سیستم انتقال آب در این شهرستان راه اندازی شد.

وی با اشاره به اینکه از لحاظ کمیت و کیفیت مشکل آب آشامیدنی در استان نداریم، بیان کرد: آب آشامیدنی لحظه ای باید پایش شود و هرجا سیستم درست کار نکند باید بسرعت مشکل آن برطرف شود.

وی با واژگونی تانکرهای سوخت در استان اشاره کردوگفت: از سال ۸۱ و بعد از واژگونی تانکر حامل مواد خطرناک در سد قشلاق سنندج، تردد این خودروها از مسیر کنار سد ممنوع شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با اشاره به اینکه مسیر جایگزین برای تردد این خودروها تعیین شده است، افزود: بارها از سوی شرکت های حمل و نقل در خواست هایی مبنی بر اجازه تردد خودروهای آنها از مسیر اصلی داشته ایم و تاکنون موافقت نکرده ونخواهیم کرد.

اقبال با بیان اینکه کردستان در مسیر ترانزیت خارجی و هم جاده شمال جنوب قرار دارد، گفت: چه بخواهیم چه نخواهیم تردد وسایط نقلیه در این مسیر روی می دهد.

وی با اعلام اینکه ممانعت از تردد خودرو های ترانزیتی در استان از اختیار مسولان استانی خارج است، عنوان کرد: نحوه ترد خودروهای ترانزیتی حامل سوختی که واردات و صادرات سوخت را انجام می دهند باید توسط مسئولان کشور حل شود.