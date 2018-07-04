تحویل خودروهای آتش نشانی و حمل و نقل به دهیاران گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، صبح چهارشنبه، ۶ دستگاه خودرو سبک آتش نشانی و هفت دستگاه خودرو شبکه حمل و نقل روستایی استان با حضور استاندار گلستان به دهیاران و متقاضیان واگذار شد.

سید مناف هاشمی در مراسم تحویل این خودروها به دهیاران و متقاضیان روستایی، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید همواره توجه به روستاها را مورد نظر قرار داده و با تحویل این خودروهای آتش نشان تعداد پایگاه های آتش نشانی روستایی به ۳۶ پایگاه می رسد.

وی افزود: با توجه به جنگل ها، مراتع و زمین های گسترده کشاورزی در استان و حاشیه روستاها وجود پایگاه های آتش نشانی نقش تاثیر گذاری در کاهش خسارات و بحران آتش سوزی دارد.

لازم به ذکر است ۶ دستگاه خورو نیسان آتش نشان به روستاهای آهنگرمحله گرگان، آق تقه مراوه تپه، اجن سنگرلی کلاله، فجر گنبدکاووس، قورچای آزادشهر و بلوچ آباد سیاه خان رامیان با آورده ۱۰ درصدی دهیاری ها ارائه شد و در هر پایگاه امکان استفاده از سه تا چهار نفر از سربازان وظیفه آن حوزه جهت همکاری وجود دارد.

همچنین در این مراسم هفت خودرو سمند مخصوص حمل و نقل روستایی به متقاضیان در روستاهای توران فارس آزادشهر، هاشم آباد گرگان، چن سولی آق قلا، قلعه جیغ آق قلا ، چارباغ گرگان، قره قاشلی بندرترکمن تحویل شد.

این خودروها از محل توافق اداره کل حمل و نقل و پایانه ها، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و صندوق کارآفرینی امید با تسهیلات به میزان ۸۰ درصد قیمت خودرو و سود ۶ درصد ارائه می شود.

گفتنی است در دو ماه آینده ۳۷ خودرو سمند دیگر ویژه حمل و نقل روستایی به متقاضیان ارائه می شود.