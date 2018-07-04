افزایش قیمت نفت طی ماههای آینده/تاثیر منفی تحریم ایران بر بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، بانک مورگن استنلی پیش‌بینی کرد که در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی قیمت نفت بیش از برآوردهای پیشین این بانک خواهد بود، زیرا دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قصد دارد تا ماه نوامبر امسال جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد.

این بانک پیش‌بینی کرد که افزون بر تأثیر منفی تحریم نفت ایران بر عرضه نفت در بازارهای جهانی، تولید نفت لیبی و آنگولا نیز بیش از برآوردهای پیشین کاهش خواهد یافت و سبب می‌شود بازار نفت در نیمه دوم سال جاری میلادی با ۶۰۰ هزار بشکه در روز کمبود نفت روبه‌رو باشد.

با توجه به مسائل یاد شده، مورگن استنلی اعلام کرد میانگین قیمت شاخص نفت خام برنت در نیمه دوم سال جاری میلادی ۸۵ دلار خواهد بود که هفت دلار و ۵۰ سنت بیش از پیش‌بینی قبلی این بانک است.

بنابر اعلام این بانک، به احتمال زیاد در نیمه دوم سال جاری میلادی به طور میانگین روزانه ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید خواهد کرد. این بانک همچنین انتظار دارد روسیه، امارات و کویت تولید خود را افزایش دهند، اما اعلام کرد این افزایش برای متوازن کردن بازار کافی نخواهد بود.

مارتین راتس، رئیس بخش پژوهش نفت و گاز اروپا در بانک مورگن استنلی گفت: این اتفاق در شرایطی روی می‌دهد که سطح ذخیره‌سازی نفت به‌طور خیره‌کننده‌ای کاهش یافته است؛ ظرفیت عرضه مازاد نیز پیش از این اندک بود و اکنون باز هم کمتر خواهد شد.

وی افزود: تقاضای نفت همچنان بالا باقی مانده است و در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی، افزایش فصلی خواهد داشت.