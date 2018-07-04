۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۶

وزیر انرژی امارات؛

اوپک به سقف تولید خود پایبند می‌ماند

وزیر انرژی امارات و رئیس دوره‌ای اوپک اعلام کرد که اعضای این سازمان قصد دارند در سال جاری میلادی به سقف تولید تعیین شده در توافق جهانی کاهش تولید نفت پایبند بمانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سهیل بن محمد المزروعی، وزیر انرژی امارات و رئیس دوره‌ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در بیانیه‌ای اعلام کرد: اوپک در نظر دارد در ادامه سال ۲۰۱۸ به سقف تولید کلی تعیین شده پایبند بماند و امارات نیز آماده است به مشکل کمبود نفت در بازارهای جهانی کمک کند.

وی افزود: اوپک از یکم ژوئیه به سقف تولید کلی تعیین شده در مدت زمان باقیمانده از توافق همکاری اوپک و غیراوپک پایبند می‌ماند.

رئیس اوپک در این بیانیه اعلام کرده است که کمیته فنی مشترک اوپک و غیراوپک میزان پایبندی به سقف تولید کلی تعیین شده را رصد می‌کند. 

المزروعی ادامه داد: کشورهای حاضر در توافق اوپک و غیراوپک برای مشارکت در برقراری ثبات در بازار نفت به نفع هر دو قشر تولیدکننده و مصرف‌کننده و همچنین اقتصاد جهانی، به تعهد خود در توافق همکاری اوپک و غیراوپک پایبند می‌مانند.

