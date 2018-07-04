به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سهیل بن محمد المزروعی، وزیر انرژی امارات و رئیس دوره‌ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در بیانیه‌ای اعلام کرد: اوپک در نظر دارد در ادامه سال ۲۰۱۸ به سقف تولید کلی تعیین شده پایبند بماند و امارات نیز آماده است به مشکل کمبود نفت در بازارهای جهانی کمک کند.

وی افزود: اوپک از یکم ژوئیه به سقف تولید کلی تعیین شده در مدت زمان باقیمانده از توافق همکاری اوپک و غیراوپک پایبند می‌ماند.

رئیس اوپک در این بیانیه اعلام کرده است که کمیته فنی مشترک اوپک و غیراوپک میزان پایبندی به سقف تولید کلی تعیین شده را رصد می‌کند.

المزروعی ادامه داد: کشورهای حاضر در توافق اوپک و غیراوپک برای مشارکت در برقراری ثبات در بازار نفت به نفع هر دو قشر تولیدکننده و مصرف‌کننده و همچنین اقتصاد جهانی، به تعهد خود در توافق همکاری اوپک و غیراوپک پایبند می‌مانند.