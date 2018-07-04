۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۹

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه:

آتش سوزی در مزرعه ای مالک آن را به کام مرگ کشاند

زنجان- فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه ازآتش سوزی مزرعه ای وفوت مالک آن براثر بی احتیاطی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ حسین اصانلو افزود: برابر اعلام مرکز فوریتهای ۱۱۰ مبنی بر یک مورد مرگ مشکوک واقع درروستاهای اطراف سلطانیه ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از بررسی مشخص شد که جسد متعلق به مردی حدودا ۵۸ ساله به هویت معلوم که ازناحیه اعضای دچارسوختگی شدیدشده وبراثرشدت جراحات فوت نموده است.

اصانلو درادامه بابیان اینکه علت آتش سوزی درحال بررسی است از مردم و کشاورزان خواست با توجه به وقوع خشکسالی و همچنین قرار گرفتن در فصل تابستان، از روشن کردن آتش وایجاد حریق در مزارع و باغات خودداری کنند.

