خانه عالم بخش رستاق کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، حجت‌الاسلام محمد صادق مهرابی مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به همراه حجت‌الاسلام دانش معاونت فرهنگی آموزشی، محمدرسول آموزگار معاون اداری مالی و سیدحمید موسوی مسئول حراست اداره کل، طی سفری به شهرستان داراب ضمن بازدید و سرکشی از اداره تبلیغات اسلامی با مسئولین این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

در این سفر نشست ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان های شرق استان فارس با حضور رؤسای ادارات داراب، زرین دشت، فسا، نی ریز و مسئولین اداره کل در اداره داراب برگزار و مسائل و مشکلات این چهار شهرستان بررسی و عملکرد و فعالیت های آن ها ارزیابی شد.

بخش دیگری از این سفر به دیدار مدیرکل با روحانیون مستقر و کارمندان اداره داراب اختصاص داشت و شاخص های مختلف توسط مسئولین مربوطه بررسی و در خصوص ساماندهی فعالیت های روحانیون مسقر بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در این سفر حجت‌الاسلام مهرابی مدیرکل به همراه سایر مسئولان اداره کل، حجت‌الاسلام سیدمحسن موسوی رئیس دادگستری شهرستان داراب، رئیس دادگستری حاجی آباد استان هرمزگان و رئیس زندان داراب، کلنگ خانه عالم شهرک بازرگان بخش رستاق در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع در فاصله ۱۴۰ کیلومتری از مرکز شهرستان داراب را به زمین زد و مقرر شد این پروژه با مشارکت خیرین و اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس ساخته شود.

پایان بخش این سفر نیز دیدار با حجت‌الاسلام موسوی مبلغ و روحانی قدیمی منطقه و امام جمعه سابق سیرجان بود که با حضور در منزل وی انجام شد.