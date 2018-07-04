ساخت ۷۴۶ واحد مسکن محرومان توسط سپاه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید سپاه و حسینیه شهدا شهرستان بابل با بیان اینکه سپاه با بهره گیری از پنج درصد اعتبار ملی توانسته با تقویت روحیه جهادی در بین مردم کارهای بزرگی را انجام دهد افزود: کار سپاه انسان سازی، تقویت روحیه خود باوری و امید در بین مردم است وبا این روحیه توانسته در تمام صحنه ها موفق عمل کند.

سردار بابایی اظهارداشت: سپاه هیچ گاه پروژه های عمرانی خود را برای کمبود اعتبار تعطیل نمی کند زیرا پشتوانه تامین اعتبارسپاه سرمایه ای به نام مردم است زیرا معتقد است کار مردم توسط مردم باید انجام گیرد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۲۸ در صد بودجه این سازمان توسط بودجه دولتی تامین شد و این در حالیست که کارهای عمرانی سپاه ۷۵ درصد بوده است و اگر قرار بود با بهره گیری از بودجه دولتی کاری صورت می گرفت پروژه های عمرانی سپاه به سرعت به سرانجام نخواهند رسید.

فرمانده سپاه مازندران ادامه داد: بنابر سیاستهای اتخاذ شده هیچ بنایی در مرکز استان بنا نشده است بلکه با توسعه متوازن در سراسر استان شاهد اقدامات شایسته در حوزه های مختلف ازجمله حوزه درمانی ودیگر حوزه ها خواهیم بود

وی بیان داشت: با سیاست های اتخاذشده در استان در حال حاضر طی سالهای ۹۵ و۹۶ این ارگان توانسته ۵۰۰ واحد مسکونی را برای مددجویان کمیته امداد و با همکاری این سازمان بنا ودر اختیار مددجویان قرار دهد و همچنین در سال جاری ۷۴۶ واحد مسکونی دیگر نیز بنا ودر اختیار مددجویان قرار خواهد گرفت.

فرمانده سپاه مازندران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دشمنان درصدد آن هستند که با تضعیف روحیه انقلابی مردم باعث ناامیدی شود تصریح کرد: آنان بدانند این بازیها برای مردم نوین نیست بلکه جای معادلات و نوع جنگ ها تغییر کرده است.

سردار بابایی تاکید کرد: ترویج سه دیدگاه کنترل مداری، اصلاح طلبی و سرباز دشمن بودن در بین مردم رواج یافته است که نگاه سرباز دشمن بودن در بین دیدگاه های دیگر بسیار خطرناک است ودر این دیدگاه آمریکا عنوان کرده است که ناامیدی روحیه مردم بهترین را ه برای نفوذ در بین مردم است وراهبرد سپاه نیز برای مایوس سازی دشمن خدمت به مردم است و باید با دیدگاه خدمت به مردم دشمن را شکست دهیم.

وی عنوان کرد: سپاه در برابر توطئه آمریکا و عوامل داخلی آن محکم ایستاده است و دشمن بداند که نقشه های شومی که در کشورهای دیگر پیاده کرده است در برابر این کشور جوابگو نخواهد بود.