مذاکره کره جنوبی و آمریکا برای معافیت از تحریم نفت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ از سئول، یکی از مسئولان دولتی کره جنوبی اعلام کرد: این کشور خود را برای دور دیگری از مذاکرات سخت با آمریکا درباره واردات نفت از ایران با تمرکز بر لزوم اعطای معافیت از این تحریمها به کره جنوبی، آماده میکند.
گروهی از مسئولان کره جنوبی به رهبری یون کانگ هیئون، قصد دارد روزهای آینده به آمریکا سفر کند تا دومین دور از مذاکرات رسمی درباره این مسئله را برگزار کند. مذاکرات پیشین در ماه ژوئن امسال در کره جنوبی برگزار شده بود.
پس از توافق هستهای و پایان تحریمهای بینالمللی ضد ایران، کره جنوبی واردات نفت از ایران را به میزان خیرهکنندهای افزایش داد و اکنون بیش از ۱۳ درصد از واردات نفت کره جنوبی از ایران است.
یک مسئول وزارت امور خارجه کره جنوبی گفت: در واقع، منابع انرژی وارداتی از ایران برای اقتصاد ما بسیار مهم شدهاند.
بر اساس دادههای رسمی، کره جنوبی ۵۳ درصد از میعانات گازی مورد نیاز خود را از ایران خریداری میکند.
مسئول یاد شده اعلام کرد هدف از مذاکره با آمریکا این است که کره جنوبی از حداکثر انعطاف برخوردار شود تا اقتصاد این کشور بتواند با پیامدهای آغاز دوباره تحریمها ضد ایران، کنار بیاید.
یکی از انگیزههای مهم کره جنوبی برای استمرار واردات نفت از ایران، این است که تصفیه پول نفت بر پایه پول ملی کره جنوبی (وون) ادامه یابد.
پالایشگران کره جنوبی پول نفت خریداری شده از ایران را در حسابهای بانکی خود در کره جنوبی واریز میکنند و شرکتهای ایرانی برای واردات کالا از کره جنوبی، از پولهای یاد شده، استفاده میکنند.
مسئول کرهای یاد شده گفت: ما نمیتوانیم نتایج مذاکرات با آمریکا را پیشبینی کنیم، اما به نظر میرسد مسئولان آمریکایی متوجه هستند که در صورت خسارت شدید کره جنوبی در پی تحریمهای ضدایرانی، چه پیامدهای در انتظار اقتصاد منطقهای و جهانی خواهد بود.
دولت کره جنوبی همچنین هفته گذشته هیئتی به تهران اعزام کرد تا موضع این کشور را درباره مسائل اخیر، توضیح دهند.
در دیدار یاد شده، یون، معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی، تأکید کرد که کره جنوبی بیشترین تلاش را برای حفظ روابط مثبت با ایران به کار میگیرد.
نظر شما