آخرین وضعیت ۲۰ هکتار از اراضی تملک شده دانشگاه بوعلی سینا

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب محمدی فر ظهر امروز در نشست خبری در دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: این دانشگاه بدنبال تملک ۲۰ هکتار زمین است که مکاتبات زیادی برای آن انجام شده و هفته گذشته نیز با معاون سازمان برنامه و بودجه کشور جلسه داشتیم و قول هایی در این زمینه داده اند.

وی افزود: قیمت این اراضی باید بر اساس قیمت روز به صورت کارشناسی مشخص شود.

محمدی فر گفت: ۱۳ هکتار از این اراضی در مرکز دانشگاه قرار گرفته که باید به تملک دانشگاه برسد چرا که قرار گرفتن این زمین ها با مالکان دیگر در مرکز دانشگاه مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

وی اظهار داشت: از سال ۹۳ به صورت جدی به مسئله اراضی که دانشگاه باید آنها را تملک کند وارد شده ایم.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا تاکید کرد: این دانشگاه در سه سال گذشته جزء دانشگاههای بین المللی d۸ قرار گرفته که آخرین جلسه آن چند روز گذشته در ترکیه برگزار شد و قرار است از ابتدای مهرماه در این راستا پذیرش دانشجو داشته باشیم.

محمدی فر با اشاره به وجود مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: این دانشگاه از ۲۵ کشور دنیا دانشجوی خارجی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این دانشگاه بیش از ۲۰۰ دانشجوی خارجی دارد که برنامه داریم جمعیت این دانشجویان را افزایش دهیم.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا خاطرنشان کرد: این دانشگاه تفاهم نامه هایی را با دانشگاههای بین المللی از کشورهای ترکیه، تونس، کانادا، انگلیس، ایتالیا، صربستان، آلمان، عراق و فرهنگستان علوم منعقد کرده است.

محمدی فر در خصوص ارتباط دانشگاه بوعلی سینا با صنعت نیز گفت: با توجه به اینکه استان همدان ساختار غیرصنعتی دارد بنابراین قراردادهای صنعتی این دانشگاه با استانها و شهرهای مختلف است و این دانشگاه با مراکز دفاعی نیز پروژه های تحقیقاتی انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان قراردادهای صنعتی این دانشگاه ۲ میلیارد تومان است که برنامه داریم این میزان، افزایش یابد.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا عنوان کرد: دانشگاه بوعلی سینای همدان در حوزه های علوم انسانی نیز قراردادهایی در زمینه های شهرسازی، مطالعات شهری و نیروی انتظامی منعقد کرده که این پروژه ها در دست انجام دارد.

محمدی فر با اشاره به اینکه سیاست دانشگاه حذف دوره های کارشناسی شبانه است، ادامه داد: این دوره ها حذف شده و در حال حاضر تنها در مقاطع دکتری و ارشد، دانشجوی شبانه پذیرش کرده ایم.

وی گفت: مجوز قطعی برای راه اندازی شش رشته جدید در مقطع کارشناسی نیز برای این دانشگاه اخذ شده که این رشته ها در حوزه های ایران شناسی، حقوق بین المللی و سنجش از راه دور است.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا افزود: برنامه داریم رشته های نهج البلاغه، فلسفه، منبت و راه آهن را نیز در دانشگاه بوعلی سینا راه اندازی کنیم که پیشنهادات آن به وزارت علوم ارسال شده است.

محمدی فر اضافه کرد: این موضوع که وزیر علوم همدانی باشد بسیار خوب است اما موجب می شود فعالیت های دانشگاه بوعلی سینا همدان زیر ذره بین قرار گیرد و منشاء قیاس شود.

وی تصریح کرد: ما هیچ امتیازی از وزیر علوم نگرفتیم و بدنبال این موضوع نیستیم که درخواستی خارج از عرف از وزیر علوم داشته باشیم.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه در حال حاضر مسئولین دانشگاهها بیشتر فعالیت های خوابگاه داری و رستوران داری را باید پیگیری کنند، گفت: سازمان امور دانشجویان باید در این زمینه مدیریت داشته باشند اما دانشگاهها همچنان در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستند.

وی در خصوص پروژه مرمت کاروانسرای این دانشگاه نیز گفت: دانشگاه بوعلی سینا قرار است که مرمت یک کاروانسرا را انجام دهد که در سال ۹۳ طرح آن تدوین شد و ۶ میلیارد تومان برای انجام آن تعیین اما به دلیل عدم اختصاص بودجه، پروژه انجام نشد اما اکنون برای اجرای آن نیازمند مبلغ بیشتری هستیم.

محمدی فر خاطرنشان کرد: کل بودجه تعمیرات دانشگاه بوعلی سینا یک میلیارد تومان است که با این بودجه نمی توان این طرح را اجرایی کرد.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا گفت: سند ششدانگ این کاروانسرا به نام دانشگاه است و دانشگاه اعلام می کند که برای اجرای این پروژه با نهادهای مختلف می تواند همکاری کند.