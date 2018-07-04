۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران:

قوانین به نفع تولید و صنعت تغییر یابد

ساری - رئیس خانه صنعت و معدن مازندران گفت: در شرایط جنگ اقتصادی باید قوانین و رویه ها به نفع تولید و صنعت تغییر یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضوی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه شرایط کنونی خاص و سخت است گفت: ما امیدوارانه و باانرژی به این شرایط نگاه می کنیم و امیدواریم به نفع تولید و اقتصاد کشور باشد.

وی افزود: گرچه ما به تازیانه ها در ۴۰ سال گذشته عادت کردیم اما باید عکس العمل مناسب نسبت به شرایط نشان دهیم و قوانین، آیین نامه ها و رویه ها در شرایط سخت باید متناسب سازی شود.

رضوی اظهار داشت: اکنون شرایط جنگ اقتصادی است و در این شرایط تمام رویه ها و قوانین باید به نفع تولید و صنعت خم شود و کسی نباید از آن فرار کند.

رئیس خانه صنعت و معدن با عنوان اینکه هر روز روز تولید و صنعت است افزود: در حال حاضر درک درستی از واقعیت های موجود وجود دارد و همدلی بین بخش های مختلف خوب است.

