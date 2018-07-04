۸۰۰ واحد مسکن مددجویی در محرومترین نقاط استان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مسکنهای مددجویی برای مددجویانی با ضریب محرومیت هفت و هشت ساخته می‌شود و برای ساخت این واحدهای مسکونی ۲۸میلیارد تومان هزینه می‌شود.

وی بیان داشت: فاز اول مسکنهای مددجویی در مناطق سردسیری استان اجرایی خواهد شد.

محبی افزود: ایجاد اشتغال، احداث مسکن، استفاده از ظرفیت‌های گروههای جهادی و ارائه خدمات بهداشتی به مددجویان از محورهای تفاهم‌نامه ایجاد مسکن مدد جویی با سپاه پاسداران است.

وی تصریح کرد: برای ساخت مسکن مدجویی باید استحکام و اصولی سازی مد نظر قرار گرفته و مسکن مددجویان از استحکام لازم برخوردار باشد.

محبی با بیان اینکه این نهاد در راستای تامین مسکن مددجویان و کمکهای دیگر به مددجویان نیازمند کمک مردم و خیرین است، گفت: محرومیت باید با همکاری مردم و خیرین در این استان ریشه کن شود و این امر نیازمند مشارکتی همگانی است.

وی اظهار داشت: مهمترین امر در خودکفایی مالی خانوارهای مددجو ایجاد اشتغالی پایدار و منبع درآمدی است که خانواده ها بتوانند با آن امرار معاش کرده و نیازمند حمایت نباشند.

محبی افزود: داشتن مسکنی مناسب و قابل سکونت یکی از نیازهای مهم مددجویان است و باید این مهم با تعامل میسر شود.