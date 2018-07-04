راهیابی۱۲دانش آموز به مسابقات کشوری محاسبات ذهنی ریاضیات با چرتکه

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر از راهیابی ۱۲ نفر از دانش آموزان فرهنگسرا بانو حضرت زهرا (س)، فرهنگسرا شهید رجایی و خانه فرهنگ پردیس به مسابقات کشوری و انتخابی مسابقات جهانی محاسبات ذهبی ریاضیات با چرتکه «PAMA» خبر داد و اظهار کرد:مسابقات کشوری محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه ۱۱ مرداد ماه امسال در سالن همایش های برج میلاد برگزار و برگزیدگان این مسابقه به مسابقات جهانی چرتکه اعزام خواهند شد.

وی رشد قوه خلاقیت کودکان و تقویت اعتماد به نفس در بین کودکان را از جمله اهداف برپایی دوره های آموزشی چرتکه برشمرد و گفت: محاسبات ذهبی ریاضیات با چرتکه در افزایش قدرت ذهن، قدرت تخیل، تمرکز، توانایی محل مسئله و تحلیل کودکان تاثیر دارد.

محاسبات ذهبی ریاضیات با چرتکه (PAMA) توسط موسسه کودکان هوشمند برگزار می شود.