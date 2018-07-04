برگزاری سلسله کارگاه های رایگان آموزشی خانواده پایدار در قزوین

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگر مهر، ارتقای سطح دانش مهارت های زندگی و فرزند پروری شهروندان را از جمله اهداف برگزاری این کارگاه های آموزشی برشمرد.

وی اظهار کرد: کارگاه آموزشی «روابط همسران» در ۱۷ تیرماه و «چگونه با کودکم رفتار کنم» در ۲۴ تیرماه امسال در خانه فرهنگ سنجیده سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار می شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: همچنین کارگاه خودمراقبتی کودکان ۱۲ تیرماه با هدف با هدف آگاه سازی کودکان برای مراقبت از خود و ارتقاء سطح دانش آنان برگزار شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین افزود: انیمیشن سینمایی فیلشاه روز پنج شنبه، ۱۴ تیر ماه سال جاری ساعت ۲۱ , ۳۰ دقیقه در ناحیه منفصل شهری چوبیندر اکران می شود.

وی اظهار کرد: اکران فیلم های سینمایی با عنوان «سینما سلام» در بوستان های سطح شهر با هدف آشتی دادن مردم با سینماها و ایجاد نشاط اجتماعی در دستور کار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین قرار گرفته است.

درافشانی بیان کرد:همچنین برنامه های سینمای تابستانه بوستان باراجین نیز از نیمه سوم خرداد ماه جاری آغاز شده است و تا پایان شهریور ماه ادامه پیدا می کند.