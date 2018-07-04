۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۵

رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

برگزاری سلسله کارگاه های رایگان آموزشی خانواده پایدار در قزوین

قزوین- رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از برگزاری سلسله کارگاه های رایگان آموزشی خانواده پایدار در خانه فرهنگ سنجیده خبر داد.

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگر مهر، ارتقای سطح دانش مهارت های زندگی و فرزند پروری شهروندان را از جمله اهداف برگزاری این کارگاه های آموزشی برشمرد.

وی اظهار کرد: کارگاه آموزشی «روابط همسران» در ۱۷ تیرماه و «چگونه با کودکم رفتار کنم» در ۲۴ تیرماه امسال در خانه فرهنگ سنجیده سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار می شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: همچنین کارگاه خودمراقبتی کودکان ۱۲ تیرماه با هدف با هدف آگاه سازی کودکان برای مراقبت از خود و ارتقاء سطح دانش آنان برگزار شد.

انیمیشن سینمایی «فیلشاه» ۱۴ تیرماه در ناحیه منفصل شهری چوبیندر اکران می شود

درافشانی گفت: انیمیشن سینمایی  «فیلشاه» در ناحیه منفصل شهری چوبیندر اکران می شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین افزود: انیمیشن سینمایی فیلشاه روز پنج شنبه، ۱۴ تیر ماه سال جاری ساعت ۲۱ , ۳۰ دقیقه در ناحیه منفصل شهری چوبیندر اکران می شود.

وی اظهار کرد: اکران فیلم های سینمایی با عنوان «سینما سلام» در بوستان های سطح شهر با هدف آشتی دادن مردم با سینماها و ایجاد نشاط اجتماعی در دستور کار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین قرار گرفته است.

درافشانی بیان کرد:همچنین برنامه های سینمای تابستانه بوستان باراجین نیز از نیمه سوم خرداد ماه جاری آغاز شده است و تا پایان شهریور ماه ادامه پیدا می کند.

