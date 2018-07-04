به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان و تاثیر آن در جامعه مهندسی و صنعت ساختمان کشور بر نظام مند بودن این انتخابات در ادارات کل راه و شهرسازی استان ها که متولی برگزاری آن هستند تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه در استان ها ادارات کل راه و شهرسازی در برگزاری این انتخابات استقلال نسبی دارند اما برای آنکه این انتخابات در همه استان ها به صورت یکپارچه و نظام مند برگزار شود تا حقی از کسی ضایع نشود، امسال در معاونت مسکن و ساختمان تصمیم به استانداردسازی فرآیند انتخابات از طریق تدوین و ابلاغ نظام نامه ای منسجم برای برگزاری انتخابات هیئت مدیره نمود و در این نظام نامه که ۶۰ صفحه است فرآیند ها و وظایف بصورت شفاف مشخص شده است.

وی در ادامه بر ضرورت و هدف تدوین نظام نامه انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و اظهار داشت: در انتخابات گذشته مدیران ادارات کل راه و شهرسازی در فرایند برگزاری انتخابات با سوالات فراوانی روبه رو می شدند که بعضا مجبور بودند براساس سلیقه خویش رفتار کرده و انتخابات را اجرا کنند لذا امسال با این نظام نامه که اکنون تدوین و به همه استان ها ابلاغ شده به جزئی ترین سوالات و مسائل مطرح در این انتخابات پاسخ داده شده است تا شاهد برگزاری انتخاباتی نظام مند در کشور باشیم.

مظاهریان به چگونگی تدوین نظام نامه انتخابات ابلاغ شده به استان ها نیز اشاره کرد و در این رابطه گفت: این نظام نامه در واقع حاصل تجربه برگزاری و مناقشات پیش آمده در انتخابات دوره های گذشته است که همکاران ما در معاونت مسکن و ساختمان تمامی شکایت ها و مشکلات و در نهایت گزارشات ارسال شده این سال ها به معاونت مسکن و ساختمان را مورد تحلیل و بررسی لازم قرار دادند و در نهایت با تدوین این نظام نامه تلاش شده تا از تکرار چالش های گذشته جلوگیری شود.

وی در پایان برگزاری انتخابات سالم در مهرماه را ضرورتی برای جامعه مهندسی کشور دانست و افزود: امیدوارم با همکاری مدیران ما در استان ها شاهد برگزاری هشتمین انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در مهرماه به صورت انتخاباتی سالم و بی طرفانه باشیم.