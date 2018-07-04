ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۰ درصد باغ های چهارمحال و بختیاری نیازمند اصلاح هستند، اظهار داشت: ۳۰ درصد باغات چهارمحال و بختیاری قدیمی هستند.

وی بیان کرد: بهره گیری از ارقام اصلاح نژاد شده در باغات قدیمی چهارمحال بختیاری ضروری است.

۱۷ هزار هکتار باغ در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

وی با اشاره به اینکه ۱۷هزار هکتار باغ در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: بیشترین باغات چهارمحال و بختیاری در شهرستان سامان واقع هستند.

وی عنوان کرد: بهره گیری از نهال های اصلاح نژاد شده میوه در باغات قدیمی چهارمحال و بختیاری ضروری است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: جایگزینی باغات قدیمی با نهال های اصلاح نژاد شده در این استان ضروری است و یکی از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری است.