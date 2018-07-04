برخورد قاطع و  بدون اغماض با واحدهای صنفی متخلف در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری امروز در دیدار بازرسان و کارکنان اداره نظارت و بازرسی این سازمان، از شرایط فعلی حاکم بر بازار به عنوان یک جنگ اقتصادی نام برد و گفت: باید در این جنگ با تمام توان به مبارزه پرداخت.

وی در مورد بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات در راستای رفع التهاب و آرام‌سازی فضای بازار بیان داشت: بازرسان باید در این مقطع با رفتار و نگاهی جدید و متفاوت با قبل وارد عرصه شوند و در هر جا لازم دانستند، بازدید، بازرسی و ورود پیدا کنند.

نصیری تصریح کرد: با توجه به اینکه طبق ابلاغ جدید، سازمان های صنعت، معدن و تجارت در استان ها مجددا دبیر ستاد تنظیم بازار خواهند بود، باید با برنامه ای منسجم و فراگیر در راستای کنترل و تنظیم بازار گام های اساسی برداشته شود.

وی اظهار کرد: مادامی که تولید کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات برخی معادلات عرضه و تقاضا را رعایت ننمایند و مرتکب هر گونه تخلفی در این حوزه شوند، بدون اغماض با آنها برخورد به عمل آید.

وی تصریح کرد: یکی از گروه های کالایی پرمصرف در استان که بخش گسترده ای از بازار را به خود اختصاص داده است، گروه میوه و تره بار می باشد که از سایر حوزه ها ملتهب تر و پرمخاطب تر است، تا جایی که همه اقشار مردم از ضعیف تا غنی، به آن وابسته هستند و همین امر می طلبد تا در این حوزه موشکافی بیشتر به عمل آمده و در اولویت نظارت قرار گیرد.

نصیری ضمن اشاره به بهره گیری از تخصص اتحادیه های صنفی در کنترل بازار گفت: اتحادیه هایی که خود مرتکب تخلف می شوند و یا از متخلفین صنفی حمایت کنند، در اولویت برخورد قرار گرفته و حتی در صورت لزوم اعتبار نامه آنها ابطال می گردد.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان یاد آور شد: به منظور ایفای مطلوب وظایف ذاتی و قانونی و در جهت بازدارندگی تخلفات صنفی، با استفاده از همه اهرم‌های قانونی در اختیار، برخورد ویژه با تخلفات محرز شده، بالاخص، احتکار، عدم عرضه و گران‌فروشی و نظارت همه جانبه بر بازار کالا و خدمات استان صورت خواهد گرفت.

وی از هم استانی‌های عزیز نیز درخواست کرد، که هرگونه تخلف اقتصادی را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ این سازمان اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن به گزارش آنها رسیدگی شود.