به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه هفته آینده با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل دیدار می کند.

پسکوف گفت: امیر قطر و نتانیاهو برای دیدار بازی های پایانی جام جهانی به مسکو خواهند آمد و با پوتین نیز دیدار دوجانبه خواهند داشت.

درباره جزئیات و موضوعات دیدار پوتین با سران قطر و اسرائیل چیزی منتشر نشده است، اما برخی کارشناسان می گویند که مسئله سوریه و خروج ایران از سوریه یکی از مسائلی است که نتانیاهو در دیدار با پوتین مطرح خواهد کرد.