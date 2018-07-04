رقابت های قهرمانی کونگ فو بانوان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری، مسابقات قهرمانی کونگ فو بانوان استان چهارمحال و بختیاری با شعار مبارزه با مواد مخدر در بخش نیمه ازاد در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان به میزبانی شهر سورشجان برگزار می شود.

مسابقات در بخش نونهالان ویژه گروه سنی هشت تا ۱۲ سال و در وزن های ۲۴، ۳۴ و ۴۰ کیلوگرم و در رده سنی نوجوانان ویژه گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال و در وزن های ۳۲، ۳۴، ۴۰، ۴۱، ۴۴، ۴۷ و ۵۲ کیلو گرم برگزار می شود.

این مسابقات ۱۵ تیر ماه در مجموعه ورزشی شهدا شهر سورشجان برگزار می‌شود.

