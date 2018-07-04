۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۵

آنگلا مرکل:

اروپا برای عدم ورود به جنگ تجاری با آمریکا تلاش خود را می‎کند

اروپا برای عدم ورود به جنگ تجاری با آمریکا تلاش خود را می‎کند

صدراعظم آلمان در پارلمان این کشور اعلام کرد:اروپا برای عدم ورود به جنگ تجاری با آمریکا تلاش می‎کند؛ البته در این مسیر هر دو طرف باید کوشش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه در اظهاراتی در پارلمان این کشور اعلام کرد: اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای خودداری از جنگ تجاری با آمریکا به کار خواهد بست؛ البته در این مسیر واشنگتن نیز باید اهتمام لازم را به کار ببندد.

صدراعظم آلمان در این خصوص گفت: جلوگیری از تنش های کنونی برای خودداری از ورود به یک جنگ واقعی ارزش هر تلاشی را دارد؛ البته در این مسیر هر دو طرف باید تلاش کنند.

این درحالیست که دولت آمریکا تعرفه سنگینی را بر برخی اقلام کالائی مانند فولاد و آلومینیوم وارداتی از اروپا  و یا کشورهایئ از قبیل چین وضع کرده است؛ در این راستا اتحادیه اروپا و چین نیز پیشتر درباره اقدامات تلافی جویانه به واشنگتن هشدار داده بودند.

