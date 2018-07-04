به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از بهزیستی کرمانشاه، دکتر سجاد عباسی مدیر علمی اجرایی تیم محب در دهستان های قلعه شاهین و پشتنگ ذهاب از توابع شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب به تشریح خدمات پایگاه حمایت روانی-اجتماعی در بلایای طبیعی و حوادث اضطراری (تیم محب) در این منطقه پرداخت.

وی گفت: تیم محب فعال در این منطقه متشکل از هشت نیروی متخصص روانشناسی است که در حال حاضر در فاز دوم مداخلات روانی-حمایتی با محوریت بهزیستی مشغول ارائه خدمات هستند.

به گفته دکتر عباسی، اهم فعالیت های صورت گرفته شامل: برگزاری بیش از ۵۶۹ جلسه مشاوره فردی و ۲۳ جلسه گروه درمانی برای آسیب دیدگان، ارجاع ۲۵ نفر به روانپزشک برای درمان های تخصصی و تشکیل پرونده برای مراجعانی که افکار خودکشی داشتند.

وی گشت زنی دو دستگاه ماشین سیار و بررسی وضعیت روانی افراد آسیب دیده از طریق سرکشی و همچنین در پایگاه ثابت روانشناسی و انجام کاردرمانی لازم با اولویت افراد دارای افکار خودکشی و برگزاری کارگاه آموزشی برای دانش آموزان و نمایشگاه برای کودکان زلزله زده، بازی درمانی ویژه کودکان و ویزیت رایگان پزشک تیم محب در منطقه و برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس و اضطراب برای دانش آموزان را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط تیم روانشناسی متخصص در این منطقه اعلام کرد.