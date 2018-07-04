  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۵

خدمات‌دهی تیم‌های محب در مناطق‌ زلزله‌زده؛

چتر محب و آسیب‌دیدگان زلزله /از بازی‌درمانی تا ویزیت رایگان

چتر محب و آسیب‌دیدگان زلزله /از بازی‌درمانی تا ویزیت رایگان

کرمانشاه-تیم‌های محب با گستراندن چتر حمایت خود بر سر زلزله‌زدگان درصدد کاهش آلام روحی این آسیب‌دیدگان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از بهزیستی کرمانشاه، دکتر سجاد عباسی مدیر علمی اجرایی تیم محب در دهستان های قلعه شاهین و پشتنگ ذهاب از توابع شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب به تشریح خدمات پایگاه حمایت روانی-اجتماعی در بلایای طبیعی و حوادث اضطراری (تیم محب) در این منطقه پرداخت.

وی گفت: تیم محب فعال در این منطقه متشکل از هشت نیروی متخصص روانشناسی است که در حال حاضر در فاز دوم مداخلات روانی-حمایتی با محوریت بهزیستی مشغول ارائه خدمات هستند.

به گفته دکتر عباسی، اهم فعالیت های صورت گرفته شامل: برگزاری بیش از ۵۶۹ جلسه مشاوره فردی و ۲۳ جلسه گروه درمانی برای آسیب دیدگان، ارجاع ۲۵ نفر به روانپزشک برای درمان های تخصصی و تشکیل پرونده برای مراجعانی که افکار خودکشی داشتند.

وی گشت زنی دو دستگاه ماشین سیار و بررسی وضعیت روانی افراد آسیب دیده از طریق سرکشی و همچنین در پایگاه ثابت روانشناسی و انجام کاردرمانی لازم با اولویت افراد دارای افکار خودکشی و برگزاری کارگاه آموزشی برای دانش آموزان و نمایشگاه برای کودکان زلزله زده، بازی درمانی ویژه کودکان و ویزیت رایگان پزشک تیم محب در منطقه و برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس و اضطراب برای دانش آموزان را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط تیم روانشناسی متخصص در این منطقه اعلام کرد.

کد خبر 4338797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها