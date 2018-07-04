سالانه باید ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور بازسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو ظهر امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تبریز از سکونت ۳۳۵ هزار خانواده روستایی در ۲۸۳ هزار مسکن روستایی در استان آذربایجان شرقی خبر داد، اظهار کرد: از این تعداد واحد مسکونی روستایی در آذربایجان شرقی ۱۶۷ هزار واحد آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ساکنین مقاوم سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۴۷ واحد مسکون روستایی در استان آذربایجان شرقی توسط بنیاد مسکن بازسازی و مقاوم سازی شده است، افزود: سهم خانوارهای روستایی از مقاوم سازی مساکن روستایی تنها ۲۰ هزار واحد است.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور اضافه کرد: در حال حاضر ۱۱۶ هزار واحد مسکن روستایی در استان آذربایجان شرقی نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارد.

شاملو به اشاره به زلزله سال ۹۱ منطقه ارسباران (اهر، ورزقان و هریس) گفت: در این زلزله شاهد بودیم عمده خسارت به واحدهایی وارد شده که پیش از آن بازسازی و یا مقاوم سازی نشده بودند.

وی از نیاز به بازسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در طول هر سال در کشور خبر داد، یادآور شد: دولت در راستای مقاوم سازی واحدهای فرسوده روستایی برای هر واحد مسکونی ۲۵ میلیون تومان تسهیلات با بهره بانکی ۴ درصد پرداخت می کند.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تصریح کرد: ما به این نتیجه دست یافته ایم که برنامه‌ریزی نقطه‌ای در روستاها جواب نمی‌دهد و لازم است نگاه آمایشی به توسعه روستایی داشته باشیم.

شاملو در پایان با تاکید بر اینکه ساخت و ساز هر واحد مسکن در روستاهای حدوداً برای ۱.۵ نفر اشتغال زایی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی در شهرستان خداآفرین و یامچی آغاز کرده ایم و موفقیت در این بخش هماهنگی کلیه بخش‌ها و دستگاه‌ها را می‌طلبد.