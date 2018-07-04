به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو روز چهارشنبه در سفر به قزوین و بازدید از فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن استان قزوین در جمع خبرنگاران گفت: یکی از سیاست های ما این است که فعالیتهای عمرانی در روستاها برای یک بار آنالیز و مدون شود و هر گونه اقدامی بر اساس برنامه ریزی اساسی صورت گیرد.

وی افزود: در حوزه روستایی مسائل مهمی در برنامه بنیاد مسکن قرار دارد که سند دار کردن واحدهای مسکونی، اجرای طرح هادی، و فعالیتهای عمرانی هدفمند از جمله آنهاست.

تهیه طرح هادی در ۳۷ هزار و ۹۰۰ روستا

وی گفت: در حال حاضر ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای کشور دارای جمعیت بیش از ۲۰ خانوار است که طرح هادی در ۳۷ هزار و ۹۰۰ روستا تهیه شده است.

شاملو یادآورشد:یکی از کارهای خوب بنیاد مسکن تهیه سند و نقشه راه است که بر اساس آن فعالیتهای عمرانی و کالبدی صورت می گیرد و دهیاران نیز باید بر همین اساس خدمات خود را ارائه دهند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تصریح کرد: اجرای طرح هادی برای کنترل ضابطه مند ساخت و سازها ضروری است و در ادامه این کار بازنگری در آن اجتناب ناپذیر است.

اجرای طرح هادی در ۷ هزار روستای کشور

وی اظهارداشت: در حال حاضر در یک دوره ۱۰ ساله بیش از ۷ هزار روستای کشور دارای طرح هادی شده اند و ساماندهی این طرح ها سالانه به ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

۵ هزار طرح عمرانی در روستاها نیمه تمام است

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۵ هزار طرح عمرانی در روستاهای کشور نیمه تمام است که برای تکمیل آنها سالانه به ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

شاملو بیان کرد: در خوشبینانه ترین حالت حدود یک سوم این اعتبار تامین می شود و بشدت در تنگنا هستیم و نمی توانیم همه مطالبات و توقعات مردم را برآورده کنیم.