۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۶

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن:

۵ هزار طرح عمرانی در روستاهای کشور نیمه تمام است

قزوین- معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در حال حاضر ۵ هزار طرح عمرانی در روستاهای کشور نیمه تمام است که تکمیل آنها به ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو روز چهارشنبه در سفر به قزوین و بازدید از فعالیتهای عمرانی بنیاد مسکن استان قزوین در جمع خبرنگاران گفت: یکی از سیاست های ما این است که فعالیتهای عمرانی در روستاها برای یک بار آنالیز و مدون شود و هر گونه اقدامی بر اساس برنامه ریزی اساسی صورت گیرد.

وی افزود: در حوزه روستایی مسائل مهمی در برنامه بنیاد مسکن قرار دارد که سند دار کردن واحدهای مسکونی، اجرای طرح هادی، و فعالیتهای عمرانی هدفمند از جمله آنهاست.

تهیه طرح هادی در ۳۷ هزار و ۹۰۰ روستا

وی گفت: در حال حاضر ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای کشور دارای جمعیت بیش از ۲۰ خانوار است که طرح هادی در ۳۷ هزار و ۹۰۰ روستا تهیه شده است.

شاملو یادآورشد:یکی از کارهای خوب بنیاد مسکن تهیه سند و نقشه راه است که بر اساس آن فعالیتهای عمرانی و کالبدی صورت می گیرد و دهیاران نیز باید بر همین اساس خدمات خود را ارائه دهند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تصریح کرد: اجرای طرح هادی برای کنترل ضابطه مند ساخت و سازها ضروری است و در ادامه این کار بازنگری در آن اجتناب ناپذیر است.

اجرای طرح هادی در ۷ هزار روستای کشور

وی اظهارداشت: در حال حاضر در یک دوره ۱۰ ساله بیش از ۷ هزار روستای کشور دارای طرح هادی شده اند و ساماندهی این طرح ها سالانه به ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۵ هزار طرح عمرانی در روستاهای کشور نیمه تمام است که برای تکمیل آنها سالانه به ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

شاملو بیان کرد: در خوشبینانه ترین حالت حدود یک سوم این اعتبار تامین می شود و بشدت در تنگنا هستیم و نمی توانیم همه مطالبات و توقعات مردم را برآورده کنیم.

