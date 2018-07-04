وزیر ارتباطات به مازندران سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دقایقی قبل با استقبال مجید حسین حسین زادگان و علی نبیان معاونان استاندار مازندران وارد ساری شد و در سفر دو روزه به استان مازندران ضمن افتتاح چند طرح و پروژه مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در چندین جلسه مهم استان نیز سخنرانی خواهد کرد.

حضور در شبکه تلویویونی سیمای مازندران و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان از جمله برنامه های اولین روز حضور وزیر ارتباطات در مازندران است و در روز پنج شنبه ۱۴ تیرماه برنامه های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در گلزار شهدای ساری و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان آغاز و در ادامه پروژه سیماک در روستای آکند ساری و پروژه های اپراتورها و شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات افتتاح خواهد شد.

با عنایت به اینکه وزیر ارتباطات وزیر معین اقتصاد مقاومتی مازندران نیز است برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر ارتباطات از جمله برنامه هایی است که روز پنج شنبه در استانداری مازندران برگزار می شود.

جلسه با فعالان حوزه ICT و جوانان و نخبگان و حضور در نشست مشترک مدیران و فعالان اقتصادی شهرستانهای محمود آباد و نور در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نور از دیگر برنامه های دومین روز حضور دکتر آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان مازندران است.