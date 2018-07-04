فیلمبرداری فیلم سینمایی قابان از نیمه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی قابان، فیلمبرداری و مراحل تولید این فیلم، در روز های پایانی خود قرار دارد و مراحل آخر تولید خود را طی می کند و در روزهای آینده وارد مراحل پس از تولید خواهد شد.

این فیلم به تهیه کنندگی و کارگردانی سیاوش راد فیلمساز جوان تبریزی، به زبان ترکی آذربایجانی در حال ساخت است و راد نویسندگی اولین فیلم بلند خود را نیز انجام داده است

فیلم‌سینمایی “قابان” اولین فیلم سینمایی بلند سیاوش راد است که در تبریز و بخش هایی از آن هم در کلیبر فیلمبرداری شده است.

پیش بینی می شود فیلم سینمایی قابان بهمن ماه امسال رونمایی و آماده اکران شود.



در خلاصه داستان قابان آمده است:

انسان دشواری وظیفه است...



در این فیلم؛ فرید ادهمی، محدثه حیرت، ناصرهاشمی، هادی افتخارزاده، غلامرضا باقری، امین حاجی اکبری، ستاره اسمعیلی و محمود نظرعلیان مقابل دوربین علی آب پاک، فیلمبردار مطرح تبریزی رفته اند



عوامل سازنده فیلم سینمایی قابان: نویسنده تهیه کننده و کارگردان سیاوش راد، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: آرزو دهناد، مدیر فیلمبرداری: علی آبپاک، دستیاران تصویر: حامداصغری راد، مهدی میمندی، فرهاد عبدی، لاله علیزاد مقنی، تدوین: سیاوش راد، دستیار دوم کارگردان: یوسف علیزاده، منشی صحنه: لیلا سیاهی، صدابردار: مرتضی محمدپور، دستیار صدا: بهرام پرهوده، موسیقی: ارسلان مدرس، طراح صحنه و لباس: سیاوش راد، دستیاران صحنه: بابک جاجایی، تیمور رمضان زاده، دستیار لباس: طلا مظفری، مدیرتولید: صمد زرگر نارنجی، دستیاران تهیه: پیمان کرفسی، پرویز توتونچی، امور مالی: فرناز حاتمی، جلوه های کامپیوتری: امیر محمدی، مدیر تدارکات:رحیم بلندی، دستیاران تدارکات: امیدبابازاده، جواد شهریوری، مجری طرح: موسسه فیلمسازی شبکه ی شهریار، عکاس: محمد علی نوبری، تجهیزات سینمایی: امیر اشک خونی، مدیر روابط عمومی و امور رسانه: مهرداد خردمند



این فیلم توسط سینمای مستقل ایران و تبریز، به عنوان یکی از با کیفیت های این عرصه ساخته شده است و پیش بینی می شود به دلیل ساخت آن به زبان ترکی، از اقبال خوبی نزد تماشاگران برخوردار باشد