به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، دو منبع آگاه خبر دادند که چین در نظر دارد در ۶ جولای همزمان با وضع تعرفههای جدید آمریکا بر واردات چینی، اعمال تعرفههای تلافیجویانه خود را بر کالاهای آمریکایی اجرایی کند. اما وزارت مالی چین اعلام کرد چین به هیچوجه اولین گلوله را در جنگ تجاری با آمریکا شلیک نخواهد کرد و اولین کسی نخواهد بود که تعرفه وضع میکند.
یکی از منابع آگاه رویترز، پیشتر خبر داده بود که تعرفههای تلافیجویانه چین بر ۳۴ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی، از روز جمعه، ششم جولای اجرایی خواهند شد. با توجه به اختلاف زمانی ۱۲ ساعته دو کشور، اجرایی شدن این قانون قبل از تعرفههای واشنگتن خواهد بود. سایر رسانهها هم گزارش مشابهی را منتشر کردهاند.
اما وزارت مالی چین یک توضیح مختصر برای شفافسازی مساله منتشر کرده است.
این بیانیه بدون این که توضیحی اضافی ارائه کند گفته است: موضع دولت چین بارها اعلام شده است. ما به هیچوجه تیر اول را شلیک نخواهیم کرد و قبل از ایالاتمتحده تعرفهای وضع نخواهیم کرد.
واشنگتن قبلا اعلام کرده بود در ۶ جولای تعرفههای خود بر ۳۴ میلیارد دلار از واردات چینی را اجرایی خواهد کرد و پکن هم اعلام کرده بود که در همان روز پاسخی از همان نوع خواهد داد.
