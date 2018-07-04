به گزارش خبرنگار مهر، مجید مقدم پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان اظهار داشت: شانزدهمین آیین نکوداشت دانش آموختگان غیر ایرانی فردا در تالار پیامبر اعظم آغاز و یازدهمین جشنواره فرهنگ ملل نیز از ساعت ۱۸ در میدان نقش‌جهان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این جشنواره ۳۰ دانشجو غرفه دارند و غذاهای محلی خود و صنایع دستی را به نمایش می‌گذارند.

سرپرست دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: نخستین گام در انتقال فرهنگ ایران به دیگر کشورها این است که با جذب دانشجویان خارجی این فرهنگ را به دیگر کشورهای دنیا آموزش دهیم.

دانشجویان خارجی سفیران جمهوری اسلامی هستند

وی با بیان اینکه این دانشجویان در وهله نخست زبان فارسی را فرا می‌گیرند چراکه شرط آموزش تمام دانشجویان خارجی آموختن زبان کشور ایران است، ابراز داشت: این دانشجویان سفیران جمهوری اسلامی هستند و در تمام دنیا و انتقال فرهنگ و دانش ایرانی را برعهده دارند.

مشاور رئیس دانشگاه اصفهان در ارتباط با تابعیت دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه‌ اصفهان و کشور نیز ابراز داشت: این افراد از کشورهای افغانستان، عراق، لبنان، ترکیه سوریه، سنگال، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، اردن، عربستان سعودی، چین، ویتنام، هند و پاکستان هستند.