همایش ورزشی نشاط در پردیس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه همایش ورزشی نشاط و سلامتی با شعار «زندگی سالم با ورزش» با حضور مسئولین شهرستانی در مدرسه پروین اعتصامی فاز ۱۱ پردیس برگزار شد.

هادی سوهانی، رئیس هیئت ورزش های همگانی شهر پردیس در ادامه این همایش ضمن تقدیر از خانوادهای محله ایرانشهر ورزش را عامل سلامتی، نشاط و شادابی دانست و گفت: ورزش و تحرک، رخوت و کسالت را از انسان دور می کند و باعث سرزندگی، نشاط و شادی می شود.

رئیس هیئت ورزش های همگانی پردیس افزود: بستر خانواده یکی از بهترین کانون ها برای ترویج فرهنگ ورزش است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر پردیس نیز با اشاره به این که عمده نیاز ورزش همگانی، فرهنگ‌سازی است، بیان داشت: رسانه ها و مطبوعات و تربیت بدنی باید بعد فرهنگی ورزش را رونق دهند چرا که فراگیر شدن ورزش های همگانی از نیازهای شهر و پایه و اساس ارتقاء سلامت اجتماعی است.

وی با بیان اینکه در هیئت همگانی شهر پردیس برنامه هایی برای اشاعه ورزشهای همگانی پیش بینی شده است گفت: قصد داریم ‌با فراهم آوری زمینه های سلامتی و شادابی مردم، شهر را برای بهره مندی بیشتر ساکنین مهیا کنیم.

سوهانی توجه به ورزش بانوان را از دیگر برنامه‌های این هیئت دانست و گفت: توجه به روحیه بانوان و داشتن بانوانی شاداب و سلامت بانوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با ورزش بانوان می توانیم از جامعه و خانواده سالم بهره مند شویم.

وی توسعه ورزش های همگانی را عاملی مهم در سلامت عمومی جامعه عنوان کرد و گفت: ۲۴ انجمن از جمله آمادگی جسمانی، ورزشهای تفریحی، آبی، طبیعی و گردشگری در حوزه هیئت ورزش های همگانی است که با فعال شدن آنها گروه های مختلف جامعه تحت پوشش ورزشهای همگانی قرار خواهند گرفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بر برگزاری همایش های بزرگ پیاده روی در شهر پردیس تأکید کرد و ضمن اعلام حمایت و همکاری برای ادامه برگزاری برنامه های ورزش های همگانی محیطی گفت: امید است در آینده نزدیک شاهد شور و شعف و شادی و نشاط با اجرای برنامه متنوع ورزش های همگانی درسطح شهر پردیس باشیم و در این راستا با همکاری اهالی، ‌ایستگاه های ورزش صبحگاهی و شامگاهی با حضور مربی در محله ایرانشهر فعال خواهد شد.

در ادامه مرتضی حیدری، فرماندار پردیس نیز طی سخنانی اظهار داشت: افزایش مشارکت مردم در ورزش‌های همگانی به سلامتی جامعه کمک می کند و با برگزاری این همایش ها می توانیم گامی در جهت نهادینه کردن ورزش همگانی در میان شهروندان و رغبت به ورزش خانوادگی داشته باشیم.

حیدری گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ترویج و توسعه ورزش‌های همگانی را از جمله اهداف برگزاری این همایش اعلام کرد و گفت: ایجاد نشاط در میان مردم وظیفه همگانی است و جامعه ای که با نشاط توأم باشد، مسیر پیشرفت و توسعه در آن هموارتر می شود افزایش اعتماد به نفس، ارتقای وضعیت روحی و روانی شهروندان در گرو توجه ویژه به ورزش به ویژه ورزش‌های همگانی است.



مجید کشاورز، معاون ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس در حاشیه این همایش با تاکید بر اینکه این همایش با شعار تحکیم بنیان خانواده و نشاط اجتماعی و به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شده است بیان داشت: هدف از برگزاری این همایش حضور همه اعضای خانواده در یک عصر ورزشی بود که لحظات شادابی را برای شهروندان فاز۱۱ رقم زد.

کشاورز در ادامه از برگزاری یک همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در پردیس، در ۲۲ تیر ماه خبر داد و افزود: در این همایش استقبال بسیار خوب خانواده ها مشهود بود و در نظر داریم همایش‌های عمومی ورزشی بیشتری برای توسعه ورزش همگانی و سلامتی و نشاط اجتماعی در این شهرستان انجام شود.